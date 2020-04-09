الخميس 9 أبريل 2020 20:06
كوريا الجنوبية.. كورونا يصيب من جديد عشرات المتعافين
أعلنت كوريا الجنوبية إصابة 74 شخصاً على الأقل، مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد بعد أن تعافوا منه سابقاً.
وبحسب بيان صادر عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الأطباء يجرون الاختبارات اللازمة على المصابين الأربعة والسبعين للتأكد ما إذا كانت أجسامهم قادرة على إنتاج مضادات للفيروس.
وأفادت الصحافة الكورية الجنوبية، بأن السلطات قلقة من ازدياد أعداد مصابي الموجة الثانية بالفيروس، بعد تعافيهم سابقاً.
وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن، 10 آلاف و423 إصابة، توفي منهم 204 .
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول