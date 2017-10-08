كوريا الجنوبية
الأحد 8 أكتوبر 2017 11:43

كوريا الجنوبية تقترب من صنع "قنبلة تعتيم" ضد جارتها الشمالية

لقطات من وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تظهر أربع طائرات من طراز (إف-15 كيه) وهي تسقط ثماني قنابل وتستهدف منطقة جبلية
طائرات من سلاح الجو الكوري الجنوبي
رويترز- أرشيف
ذكرت مصادر عسكرية الأحد أن سول حصلت على تكنولوجيات لبناء قنبلة غرافيت، غير قاتلة، يمكنها أن تشل أنظمة الطاقة لكوريا الشمالية، حال اندلاع حرب.

وتعمل ما تسمى بـ"قنبلة التعتيم" عن طريق نشر خيوط الغرافيت الكربونية، المعالجة كيميائيا على منشآت كهربائية لعمل ماس كهربائي وتعطيل شبكة الكهرباء، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. 

وطورت هيئة التنمية الدفاعية هذا السلاح، كجزء رئيسي من برنامج كوريا الجنوبية لشن هجوم وقائي يسمى بـ"سلسلة القتل".

وقال مسؤول عسكري "تم تأمين جميع التقنيات لتطوير قنبلة غرافيت، بقيادة هيئة التنمية الدفاعية. وهي في المرحلة التي يمكننا فيها بناء القنابل في أي وقت".

وأضاف أن وزارة الدفاع طلبت أن تتضمن ميزانية العام المقبل 500 مليون وون (436 ألف دولار أمريكي) للمشروع لكن وزارة المالية لم تقبل ذلك.

وغالبا ما يشار إلى القنبلة بأنها "قنبلة ناعمة" نظرا لأنها تؤثر فقط على أنظمة الطاقة الكهربائية المستهدفة. واستخدمتها الولايات المتحدة لأول مرة ضد العراق في حرب الخليج (1991-1990) ومرة أخرى من قبل حلف شمال الاطلسي (ناتو) ضد صربيا في عام 1999.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
قنبلة

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