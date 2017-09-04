الأزمة الكورية
الاثنين 4 سبتمبر 2017 19:27

كوريا الجنوبية تتوقع إجراء جارتها الشمالية تجارب صاروخية أخرى

أعلنت كوريا الشمالية (الأحد) إطلاقها قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات
أعلنت كوريا الشمالية (الأحد) إطلاقها قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات
الأناضول
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في جلسة للبرلمان (الاثنين) إنها ما زالت ترى مؤشرات على أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء المزيد من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن هذا قد يشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

واستدعى البرلمان وزارة الدفاع للإجابة عن أسئلة بشأن سادس وأكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية والتي وقعت أمس (الأحد).

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت أمس الأحد تجربة لقنبلة هيدروجينية متقدمة ومصممة لحملها على صاروخ بعيد المدى مما دفع الولايات المتحدة للتحذير من رد عسكري "هائل" إذا تعرضت هي أو أي من حلفائها لتهديد.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الأزمة الكورية
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
اليابان
شبه الجزيرة الكورية
الولايات المتحدة
القنبلة الهيدروجينية
صاروخ بالستي

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