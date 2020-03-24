فيروس كورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 15:18

كورونا يقتل الشباب أيضا.. وفاة إعلامي بارز في زمبابوي عاد من نيويورك

زورورو ماكمبا، إعلامي بارز في الثلاثين من عمره أول ضحايا كورونا في زمبابوي
مواقع التواصل
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبر وفاة إعلامي مشهور في الثلاثين من عمره من زمبابوي بسبب إصابته بكورونا في مدينة نيويورك.

الشاب المتوفى هو "زورورو ماكمبا"، صحفي تلفزيوني بارز في الثلاثين من عمره من زمبابوي، اكتشف إصابته بالفيروس السبت عقب عودته من مدينة نيويورك، وهو أول حالة وفاة بكورونا في دولة زمبابوي حسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.

وكان "ماكامبا" قد عاد من نيويورك إلي زيمبابوي بعد زيارة استغرقت 9 أيام، وفور اكتشاف الإصابة عُزل في مستشفي ويليكنز في مدينة هراري بزيمبابوي.

وقد علق العالم المصري عصام حجي على الخبر في تغريدة له قائلًا: حينما يموت مذيع مشهور عمره 30 سنة في أيام قليلة وهو في كامل صحته بعد إصابته بالعدوى بفيروس كورونا خلال سفره، تعرف أن الشيء الوحيد الذي يجعلك تظن أنك محصن هو سوء تقديرك لحجم ما نمر به.

وعبر زملاء "ماكامبا" في تغريدات عبر تويتر عن مشاعر الحزن والأسى عقب تلقيهم خبر وفاة زميلهم. وكتبت "ستيفاني بوساري" من شبكة سي إن إن: "هذا أمر صعب للغاية، لقد كان مذيعاَ بارزاَ في زيمبابوي عمره 30 عاما فقط، لكنه توفي بفيروس كورونا، أرقد في سلام."

كما علقت صديقته "فيمباي موتينهيري" قائلة: "هذا شاب إفريقي ناجح وصحته جيدة؛ أنا الآن أنظر إلى إحصائيات هذا الفيروس نظرة مختلفة،هذا الشاب، له وجه واسم وصديق وأخ بالنسبة لي، لقد رحل باكراَ، توقف عن النكات ومشاركة التغريدات ووصف الأشخاص بجنون العظمة والقلق."

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعة القائلة إن فيروس كورونا يصيب كبار السن فقط، حيث أوضحت أن كل الأعمار معرضة للإصابة والتدهور وبخاصة من يعانون من حالات مرضية مسبقة مثل الربو والسكري والقلب.

ويشار إلى أن فيروس كورونا قد بدأ الانتشار في قارة إفريقيا منذ نحو أسبوع مضى حيث سجلت عددا من دول القارة السمراء حالات إصابة ووفاة مثل زمبابوي، ورواندا، والكونغو، وساحل العاج، ونيجيريا، والسنغال.

 ويواصل فيروس كورونا انتشاره في إفريقيا رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول مثل إغلاق الحدود، والتشديد على عدم تنقل المواطنين إلا للضرورة.

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت مرات عدة في الآونة الآخيرة عن قلقها من انتشار للوباء في قارة إفريقيا، التي تفتقد أنظمتها الصحية وسائل مكافحة الأمراض وأنظمة الرعاية الصحية اللازمة لذلك.

المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي
سي إن إن
الجزيرة مباشر
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وفاة شاب
إفريقيا

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