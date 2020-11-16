فيروس كورونا
الاثنين 16 نوفمبر 2020 19:13

كورونا يغيّب أحد أشهر الجراحين المصريين في كينيا

الطبيب أشرف عمارة مع مرضاه في أفريقيا
الطبيب أشرف عمارة مع مرضاه في أفريقيا
نقابة أطباء مصر
أعلنت نقابة الأطباء المصرية وفاة الطبيب أشرف عمارة، أحد أشهر جراحي مصر في كينيا متأثرا بإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الضحايا من أعضاء نقابة الأطباء المصرية إلى 200.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة مساء الأحد، نعت فيه الطبيب المصري أشرف عمارة.

وأفاد البيان "فقدت قوة مصر الناعمة في أفريقيا واحدا من أبرز ممثليها بالمنطقة وتحديدا في كينيا، وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة الذي داهمه وباء كورونا اللعين".

وأردف البيان أن "أشرف عمارة أمضى قرابة 15 عاما في علاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقي نادر وصعب يسمى (الشفة الأرنبية) وبات أمهر جراحيها في كينيا".

ووفق رصد نقابة الأطباء المصرية، يرتفع إجمالي أعضائها من الأطباء المتوفين جراء الإصابة بكورونا إلى 200.

ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 500 في عموم مصر.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في مصر، 110.767، بينها 6.453 وفاة، و101.46 حالة تعاف.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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