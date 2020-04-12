فيروس كورونا
الأحد 12 أبريل 2020 17:38

كورونا يعيد الاحترام للنساء المنتقبات في الغرب.. ماذا حدث؟

فيروس كورونا تسبب في إعادة الاحترام إلى المنتقبات في هذه البلدان
غيتي
كشفت دراسة أجريت على سيدات مسلمات في دول غربية، أن فيروس كورونا تسبب في إعادة الاحترام إلى المنتقبات في هذه البلدان.

وأجرت الدراسة، آنا بيالا باحثة في جامعة "نورث ويسترن" في ولاية إلينوي الأمريكية، على 38 سيدة منتقبة يحملن الجنسيتين الأمريكية أوالبريطانية، نُشرت جزءا من نتائجها على موقع "ذا كونفيرزيشن" الأمريكي.

ونقلت الدراسة عن سيدة بريطانية تدعى عفرا ـ اسم مستعار ـ إن هناك "اختلافا ملحوظا" في الطريقة التي يتم التعامل بها مع المنتقبات في شوارع بريطانيا بعد جائحة كورونا.

وأضافت: "لم يعودوا ينظرون لي بطريقة سيئة بسبب نقابي أو قفازات يدي، الجميع بشكل مفاجئ بات يتفهم الوضع".

كما أكدت جميلة وهي سيدة منتقبة تعيش في فرنسا أن الأوضاع العالمية الحالية جعلتها محمية من أي "تعليقات بذيئة".

وأشارت إلى توجه الكثير من دور الأزياء العالمية إلى تصميم أقنعة وجه أنيقة وفي الوقت ذاته تلائم الظروف الصحية القائمة.

ويحظر القانون الفرنسي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن بعد الجائحة بات ممنوعا على أي شخص الخروج إلى الشوارع دون ارتداء الأقنعة حتى وإن كانت قطعة قماش.

واستخدمت الباحثة، أسماء مستعارة لحماية هوية النساء في بحثها، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أشارت الدراسة أنّ النساء المسلمات اللاتي يرتدين الزي الإسلامي (النقاب أو الحجاب) في البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة يتعرضن للاعتداء بشكل متكرر.

كما لفتت أنه في دراسة أمريكية أجريت عام 2017 على 40 سيدة مسلمة، تعرض 85 بالمئة منهن للعنف اللفظي، و25 بالمئة للعنف الجسدي.

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و797 ألفا، توفي منهم أكثر من 110 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 412 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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