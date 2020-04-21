فيروس كورونا
الثلاثاء 21 أبريل 2020 10:46

كورونا يدفع صاحب مطعم لحرق دفتر الديون ومسامحة الجميع (فيديو)

سوري صاحب مطعم بتركيا يحرق دفتر الديون لديه ويسامح الجميع
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قام مواطن سوري يملك مطعما في تركيا بحرق دفتر الديون المتراكم على الأهالي في مطعمه، منذ بداية عام 2020، بسبب سوء أحوال الأهالي بعد تفشي فيروس كورونا.

وظهر  عدنان أبو أحمد السوري في مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه على فيسبوك، وهو يحرق دفتر الديون، قائلًا "نظراً للظروف الصعبة بسبب كورونا قررت بهاد الوقت إني أحرق دفتر ديون إلي عندي بالمطعم، وسامح كل واحد إلي ما معه مصاري دنيا وآخرة".

وأضاف أنه صوّر هذا المقطع "لحث الناس على مساعدة العمال لديهم، ومن يستطيع مساعدة غيره فليفعل ذلك، فنحن نمر بظروف استثنائية والجميع يعاني". 

وتابع أبو احمد المقطع، الذي نشره بعنوان "ارحموا من في الأرض يرحمكم من  في السماء، بحرق دفتر الديون وتمزيقه ومسامحة جميع من عليه ديون منذ بداية عام 2020.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية التركية أعلنت، الثلاثاء، فرض حظر التجوال لمدة 4 أيام، تبدأ الخميس، في 31 ولاية ضمن جهود الحد من انتشار جائحة كورونا، في تعميم أرسلته الداخلية إلى جميع الولايات بشأن إجراءات مكافحة كورونا.

وبحسب التعميم فإنه"سيفرض حظر تجول أيام 23 و24 و25 و26 أبريل/ نيسان الجاري، على أن تفتح المحال التجارية أبوابها الثلاثاء والأربعاء بين الثامنة صباحا والحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي". ويشمل الحظر 31 ولاية.

وأضاف التعميم "تفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحا والثانية ظهرا يومي الخميس والجمعة (خلال الحظر) بسبب دخول شهر رمضان، بشرط شراء المواطنين من أقرب المحال التجارية".

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90 ألفا و980، والفيات إلى 2140، والمتعافين إلى 13 ألفا و430 في عموم البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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