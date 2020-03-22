فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 17:22

كورونا يجبر هولندا على إتلاف ملايين الزهور (فيديو)

إتلاف الزهور في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا
الفرنسية
أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد، مزارعي هولندا على إتلاف ملايين الزهور في ذروة الموسم، بعد تراجع الطلب، إثر انتشار الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص حول العالم.

ويعتبر شهر مارس/آذار ذروة الموسم لازدياد الطلب على الزهور في عيد الأم. وقالت شركة "رويال فلورا هولندا" لإنتاج الزهور إن ما بين 70% و80% من إجمالي إنتاج هولندا السنوي من الزهور سيتم إتلافه.

وقالت الجمعية الملكية لإنتاج بصيلات الزهور إنه لم يعد هناك طلب على الزهور بسبب أزمة انتشار الفيروس، وقالت إنها تشجع العملاء على شراء الزهور بدلًا من "هلع شراء" ورق المراحيض الذي رافق تفشي الوباء حول العالم.

وتعد هولندا خامس أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وهي في مقدمة دول العالم في إنتاج الزهور، حيث تنتج وحدها حوالي 4 ملايين من أزهار التوليب فقط تصدر نصفها تقريبًا.

ويحتفل الهولنديون بيوم التوليب الوطني في يناير/كانون الثاني من كل عام، وبعدها يبدأ موسم حصاد الخزامى في هولندا من يناير حتى شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فقد تسبب وباء كورونا في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 1.2% في الربع الأول من 2020، وسط تكهنات بإمكانية خسارة الاقتصاد العالمي 2.7 تريليون دولار، بسبب تفشي الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كورونا
هولندا
زهور

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