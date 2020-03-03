كورونا يتسع عربيا والصين تسجل أقل حصيلة إصابة منذ 6 أسابيع
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2.943. وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي قبل أن ينتشر في أكثر من 60 بلدًا حول العالم.
وسجلت الإصابات انخفاضًا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.
وبالإجمال فان عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 80 ألفا داخل الصين. وعالميا، فإن ما يقرب من 3.100 شخص توفوا جراء الفيروس بما فيها الصين.
كما أعلن في السعودية والأردن وتونس والمغرب عن تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا، ليتسع بذلك انتشار المرض في العالم العربي، في وقت بات ينتشر فيه خارج الصين أسرع من انتشاره داخلها.
إعلان حرب
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي "الحرب" على فيروس كورونا، الثلاثاء، حيث استنفرت جميع الوكالات الحكومية لمدة 24 ساعة مع اقتراب إجمالي الإصابات إلى خمسة آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين.
وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة بينما ألغت عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.
وحذر البنك المركزي من تسجيل الاقتصاد الـ12 في العالم نموا سلبيا في الفصل الأول من العام، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضر بالتصدير والاستهلاك على حد سواء.
وقال مون إن الحكومة ستضخ أكثر من 30 ترليون وون (25 مليار دولار) في الاقتصاد للتعامل مع الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس.
وأكدت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة الثلاثاء، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وفق بيان لـ"مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".
ارتفاع الوفيات في أمريكا
وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين إن خطر فيروس كورونا على الأمريكيين لا يزال منخفضًا بعد أن أعلنت السلطات في ولاية واشنطن وفاة أربعة أشخاص آخرين مما يرفع عدد الوفيات الأمريكية بسبب الفيروس إلى ستة.
وأضاف بنس الذين كان يلقي إفادة صحفية في البيت الأبيض أنه في غضون الساعات القليلة المقبلة ستجري جميع المطارات في أنحاء كوريا الجنوبية وإيطاليا فحوصًا شاملة لجميع المسافرين بخصوص الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وهي لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.
وأضافت الوزارة "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية
المعتمدة".
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في بيان مشترك "إلغاء الدورة 15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس".