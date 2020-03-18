الأربعاء 18 مارس 2020 11:59
كورونا.. هذه حقيقة الشائعات المتداولة بشأن الوقاية والعلاج
في ظل معدلات الانتشار الواسعة لفيروس كورونا ووصول أعداد الإصابة قرابة المئتي ألف في 166 دولة، انتشرت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الوقاية والعلاج.
وقد رصدت وحدة التحقق والرصد بـ "شبكة الجزيرة الإعلامية" أبرز المعلومات الخاطئة والشائعات التي لاقت رواجًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن الوقاية والعلاج من الفيروس التاجي الذي أدوى بحياة ما يقرب من 8 آلاف شخص حول العالم.
وعملت الوحدة على كشف حقيقة الإشاعات المتداولة من مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية، في خطوة لمحاربة الشائعات المنتشرة، والتأكد من صحة المعلومات التي تهم صحة الإنسان.
الشائعة: التدخين يقضي على فيروس كورونا
يقولون التدخين يقضي على فيروس #كورونا ....— بو محمدين (@ANBOOB60) February 24, 2020
كثروا من التدخين و #الفرفحين 🤪🚬😎
الحقيقة: التدخين لا يقضي على الفيروس بل يزيد من خطر الإصابة به، فالأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم حالاتهم بسبب التدخين، وهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19، بل إن التبغ يساعد على تفاقم الإصابة بالفيروس.
التدخين لا يقي من مرض #كوفيد_19.— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020
في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة.
والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم.
موارد المعلومات عن #COVID19https://t.co/IisGDZegCc pic.twitter.com/62JJQpWqZD
الشائعة: لا يعيش الفيروس في المناخ الحار أو الرطب
متى الصيف؟— حامد البراشدي (@7albrashdi) March 10, 2020
سؤآل بالتمني على غير العادة!
بالرغم من أنه لاينبغي الاعتقاد بأن #فيروس_كورونا موسمي مثل الانفلونزا والزكام يتراجع خلال الصيف وفقا لـ @WHO ومع تباين الدراسات، ربما ينبع الأمل من كون انتقال الفيروسات من خلال القطيرات التنفسية أصعب في الجو الحار والرطب،
أهل الطب أدرى🤔
للوقايه من #فيروس_كورونا— talia (@taliaaaemaad) March 17, 2020
الفايروس على اليدين لمدة 10 دقائق لذا وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية ..
حال تعرض الفايروس لدرجة حرارة 26 - 27 مئوية سوف يقتل فهو لا يعيش في المناطق الحارة ..
شرب الماء الحار والتعرض للشمس والابتعاد عن المثلجات والأكل البارد .. pic.twitter.com/NJHwsn6Rd4
الحقيقة: رغم إشارة منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس تقوى فعالية انتشاره في الشتاء، فإنها أكدت أن الفيروس يمكنه العيش في المناخ الحار والرطب على السواء، وهو ما حدث في الدول ذات المناخ الحار والرطب.
هل تعلم: يستطيع #فيروس_كورونا أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء. وقد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف.— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 13, 2020
اتبع احتياطات الوقاية أينما تعيش ومهما كان المناخ.
⬅️موارد معلومات عن #COVID19 : https://t.co/oDMNsQEOfR pic.twitter.com/8zZ1hqFMfE
الشائعة: شرب الماء يقي من الفيروس
بمجرد الوصول إلى هناك ، سيقتل حمض المعدة لديك كل الفيروس. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء بانتظام ، يمكن للفيروس دخول القصبة الهوائية ثم الرئتين. هذا خطير جداً.— Mai Albashir (@shambat2000) March 12, 2020
يرجى إرسال ومشاركة هذا مع العائلة والأصدقاء. انتبه للجميع وقد يتعافى العالم من فيروس كورونا قريباً.
الحقيقة: نفت منظمة الصحة العالمية صحة أن يكون شرب الماء مساعدًا على الوقاية بشكل مباشر من الفيروس رغم أهميته لصحة الإنسان.
هل تعلم: شرب الماء مهم للصحة لكنه لا يقي من #فيروس_كورونا.— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 13, 2020
إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس أسرع بطلب الرعاية الطبية وأخبر الطبيب عن سفرياتك السابقة.
⬅️موارد المعلومات عن #COVID19 : https://t.co/oDMNsQEOfR pic.twitter.com/p1YhN8qEgw
الشائعة: غسل اليدين بالماء الحار يقتل الفيروس
بالمختصر المفيد:— م. عبدالله العريمي (@Info_sec3989) March 16, 2020
١. النعلان برع 😂
٢.شرب الماء كثيرا
٣. الغرغرة بالملح والخل
٤.شرب الأشياء الساخنة
٥. غسل اليدين بالماء الساخن والصابون
٦.نشر الملابس والفراش تحت الشمس
ودمتم سالمين#كورونا #كوفيد_19 pic.twitter.com/wUbvsAaOQV
الحقيقة: لم تشر منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى غسل اليدين بالماء الحار كحل فعال لقتل الفيروس، وإنما يشار دائمًا إلى غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي بطريقة فعالة تشمل ما بين الأصابع.
احم نفسك وأحبائك من #فيروس_كورونا باتباع التالي👇 pic.twitter.com/k6WGDvx4YE— UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 12, 2020
لحماية نفسك وعائلتك💙#فيروس_كورونا#COVID19@UNICEFJordan pic.twitter.com/EakbgPWDPU— منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) March 3, 2020
الشائعة: شرب المواد الكحولية يقي من الفيروس
الحقيقة: لا علاقة بين شرب الكحوليات والوقاية من الفيروس، بحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية.
تناول المشروبات الكحولية لا يحميك من كوفيد-19.— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 17, 2020
قلل من خطر إصابتك بعدوى #COVID19 بالمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي
وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل ثم التخلص منه وغسل اليدين
وتجنب مخالطة من تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال pic.twitter.com/q5xDVvn2Ck
الشائعة: على الجميع ارتداء الكمامة دومًا للوقاية من الفيروس
ارتداء الكمامة والقفازات ليست عيب أو شيء محرج أو إنك مصاب .بل بالعكس هو شعورك بالمسؤلية تجاه نفسك واسرتك ووطنك😷😷— نقيب الكرامه الزاويه 2 (@dROLlpq5EvoZLls) March 16, 2020
الحقيقة: بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ارتدِ الكمامة فقط إذا كنت مريضًا بأعراض الفيروس (خاصة السعال) أو إذا كنت تقوم برعاية شخص قد يكون لديه الفيروس، بحيث تستخدم الكمامة لمرة واحدة فقط.
ويشار إلى أن استخدام الكمامة لوحده لا يكفي للوقاية من الفيروس، إذ يجب المداومة على عادات أخرى مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، واحتواء الرذاذ التنفسي من العطاس والسعال، وتجنب الاتصال القريب بأي أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (السعال، والعطاس، والحُمى).
الشائعة: الكمامات العادية لا تقي من كورونا وينبغي ارتداء قناع التنفس N95 فقط
الحقيقة: لم تشر منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء قناع التنفس N95 باعتباره حلا وحيدا للوقاية من الفيروس، رغم فعالية القناع طبيًا في الوقاية من أمراض أخرى.
يمكن ارتداء الكمامة العادية لمن يعانون من أعراض تنفسية من أجل منع انتشار العدوى حيث تقلل الكمامات العادية من الخطر لمرتديها، ولا يلتزم بارتدائها سوى الشخص الذي تظهر عليه أي أعراض تنفسية، كالسعال والعطاس، أو من يجاور شخصًا تظهر عليه أعراض الكورونا.
الشائعة: فضلات الإنسان تنشر الفيروس
فيروس #كورونا ممكن أن ينتقل عبر فضلات الإنسان. pic.twitter.com/E8ZhA08A51— الصحة و الجمال (@Sehhawajammal) March 17, 2020
الحقيقة: رغم وجود الفيروس في فضلات الإنسان بالفعل، كما أن تلوث اليدين يعد سببًا في تنظيف اليدين بانتظام، فإن الفيروس ينتقل من الشخص المصاب للسليم عن طريق الرذاذ والعطاس.
هل ينتشر #كوفيد_19 عن طريق الفضلات البشرية؟— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 17, 2020
الفيروس موجود في الفضلات البشرية لكنه ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين عن قرب أو عبر الرذاذ المتطاير منه عند السعال أو العطس.
اغسل يديك باستمرار قبل الأكل وبعده وقبل استعمال المرحاض وبعده وبعد السعال وبعد تغيير حفاضات الأطفال pic.twitter.com/kUwWunvVZ3
الشائعة: الشماغ فعال في الوقاية مثل الكمامة ويغني عن استخدامها
الحقيقة: هناك دراسة نشرت بمجلة BMJ open الطبية عام 2015 قارنت بين فعالية الأقنعة القماشية مثل (الشماغ) والأقنعة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وكان المعيار الأساسي للنتيجة هو الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي السريرية، والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، وعدوى فيروسات الجهاز التنفسي المؤكدة مختبريًا.
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام أقنعة القماش تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، لأن تجميع القناع للرطوبة وإعادة استخدام أقنعة القماش وضعف تصفية الهواء يسهم في ذلك.
الشائعة: مريض كورونا يعالج بدواء خافض للحرارة ومضاد حيوي
"لا داعي للقلق".. وزيرة #الصحة تقول بتصريحات تلفزيونية إن الحالات المصابة بفيروس #كورونا لا تحتاج جميعها إلى مستشفى ويمكن علاجها بخافض للحرارة ومضادات حيوية pic.twitter.com/1DiYtYRLA6— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2020
الحقيقة: تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.
لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج #COVID19 تنصح @WHO بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين. إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية.— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020
الشائعة: ادعاءات منسوبة ليونيسف بأن شرب الماء الساخن والتعرض للشمس يقي من كورونا
#وثيقة ..— الكربلائي🇮🇶 (@sedater1988) March 14, 2020
اليونسيف :
إذا تعرض الفيروس لدرجة حرارة 26-27 سيليزي ستقتل لأنها لا تعيش في المناطق الساخنة كما أن "شرب الماء الساخن والتعرض لأشعة الشمس" سيفي بالغرض و "الابتعاد عن الآيس كريم وتناول الطعام البارد" مهم pic.twitter.com/VUmCHcHtTc
الحقيقة: لم يصدر من منظمة اليونيسف أي من هذه التصريحات، ونفتها عبر تغريدة لها على إحدى حساباتها على موقع "تويتر".
مع انتشار الكلام عن فيروس كورونا على السوشيال ميديا، فيه رسايل وبوستات انتشرت مؤخرًا فيها معلومات مضللة وبتدعي إن مصدرها يونيسف، واحنا بنأكد إننا ملناش أي علاقة بالرسايل دي.— يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) March 3, 2020
مصدر يونيسف اللي تقدروا تاخدوا منه معلومات عن الموضوع ده هو الموقع الرسمي:https://t.co/JZYIuRiGaJ pic.twitter.com/NdNZG88IOW
الشائعة: يساهم (الليمون والبرتقال والثوم والفلفل والكركم والزنجبيل والعسل والقرفة) في الوقاية من الفيروس
☕️🌹— ﮼سارا﮼العبدالله﮼🇸🇦 (@alshammarya10) March 14, 2020
أحبتي
عززوا مناعة أجسامكم لمقاومة فيروس كورونا برافعات المناعة الطبيعية ..
الزنجبيل العسل القرفه الفلفل الليمون البرتقال.. "الثوم والبصل🥺"
حفظكم الله من كل شر
مساؤكم عافية ..
" pic.twitter.com/PaISVOm2l7
شرب الماء مع شرائح الليمون يعطي العديد من الفوائد للجسم فيما ياني اهمها— Dr Hatem Noaman Center (@DrHatemNouman) March 14, 2020
1-تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات
2-تقليل الوزن
3-غنية بمضادات الاكسدة
4-غنية بفيتامين (ج)
5-التخلص من رائحة الفم الكريهة
8-تخفيف التهاب الحلق
9-تقليل خطر الاصابة يحصوات الكلي#كورونا#الوقاية_خير_من_العلاج pic.twitter.com/v29UKODbzN
الحقيقة: غير صحيح؛ فلا يوجد حتى الآن أي علاج للفيروس بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، ولا تزال شركات الأدوية تعمل على تطوير لقاح للوقاية منه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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