فيروس كورونا
الثلاثاء 14 أبريل 2020 18:47

كورونا: مصر تعطي الأولوية لعودة العالقين بالمالديف والجزر السياحية (فيديو)

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
أرشيفية
قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم إن المواطنين العالقين في جزر المالديف لهم الأولوية في قرار تسيير الرحلات لعودتهم للوطن.

ولاقت تصريحات الوزيرة خلال مداخلة هاتفية على فضائية عربية، أمس الإثنين، هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهل معاناة العمال والعمالة غير المنتظمة بالدول العربية رغم تردي حالتهم الاقتصادية.

وقال مغردون إن تصريحات الوزيرة هي اختصار لسياسة الوساطة والمحسوبية، وتعاطف الوزيرة مع العالقين بالدول السياحية على حساب العمالة العاطلة والمخالفين ظلم لهم.

وأصدرت وزارة الهجرة رسما توضيحيا للفئات التي ينطبق عليها وصف "عالقين"، وأنه سيتم تحديد تطابق الشخص من عدمه من ختم جواز السفر.

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وأوضح هيكل، الإثنين، أن عدد العالقين في الخارج يصل إلى 3378 مصرياً، مشيراً إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي.

وأشار إلى أن عملية العودة ستشمل كل الأشخاص الذين كانوا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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