فيروس كورونا
الأحد 10 مايو 2020 14:54

كورونا.. مذيعة سعودية تثير جدلا بعد إبلاغ الشرطة عن صديقاتها

المذيعة السعودية مها منصور
مواقع التواصل
أثارت المذيعة السعودية مها منصور، الجدل على وسائل التواصل بعدما اعترفت بالإبلاغ عن صديقاتها اللاتي خالفن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مها عبر حسابها على تويتر، أنها أبلغت الشرطة عن صديقاتها، قائلة "بكل حب. أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل".

وذكرت السبب "لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا، وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا. أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك. لست آسفة".

وقالت مها المذيعة بقناة "روتانا خليجية"، إنها كانت مدعوة لهذه السهرة التي تجمعهن في مكان واحد بهدف كسر الملل، لكنها رفضت الدعوة وأخبرت صديقاتها أنها ستبلغ الشرطة لكنهن اعتقدن أنها تمازحهن.

لكنها بالفعل أبلغت الشرطة واتصلت بهن وقالت إنها فعلت هذا لأنها تحبهن موضحة أن الشرطة في طريقها إليهن.

وأضافت أن "كل شخص يعارض التبليغ عن التجمعات فهو يعارض أوامر الدولة ويجب محاسبته لجهله المدقع والتسبب في انتشار وباء".

وقوبل اعتراف مها على زميلاتها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بين تأييد، وبين وصف تصرفها بـ"النذالة" وسعيها للشهرة بعمل أي ضجة وطالبها البعض بسداد المخالفة المالية عنهن، وتساءل البعض "لماذا لم تنصحهن أولًا قبل أن تبلغ عنهن ولماذا أعلنت بالأساس أنها فعلت"؟

وأثارت الانتقادات حفيظة مها لتعاود التغريد على منتقديها بعبارة "الجاهل عدو نفسه"، موضحة أن إحدى زميلاتها اعترفت بأنها كانت مخطئة واعتذرت لها. وأكدت أن النذالة الحقيقية هي السكوت عن المخالفين للإجراءات الاحترازية.

لكن سيلًا من الانتقادات وجه لتلك التغريدة، وعدّد المغردون أخطاء المذيعة ومخالفتها هي الأخرى لإجراءات العزل خلال ممارستها لمهنتها، وتساءلوا عن هدف إذاعتها خبر كهذا على الملأ، وعن ترويجها لإعلان عن أكل الطعام من خارج المنزل.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية، وصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 37 ألفاً و136 حالة، توفي منهم 239 وتعافى 10 آلاف و144 حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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