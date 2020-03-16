كورونا.. مدرب إسباني يتحدى الحجر الصحي من أعلى السطح (فيديو)
وظهر المدرب وهو يقف أعلى سطح إحدى البنايات، ويدرب المواطنين الذين التزموا بإتباع تدريباته بكل حماسة من خلال شرفات المنازل، في مشهد حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل.
ولم يمنع الحجر الصحي المواطنين الإسبان من مزاولة نشاطهم الرياضي والحفاظ على لياقتهم البدنية، رغم الطوارئ التي تمر بها البلاد بسبب كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا.
وأودى الفيروس بحياة أكثر من 6 آلاف شخص حول العالم. ومع 288 حالة وفاة من أصل 7753 إصابة، تعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوربية تأثرًا بالفيروس بعد إيطاليا، والرابعة على مستوى العالم.
وقيدت إسبانيا جزئيا حركة سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة يوم السبت في إطار حالة طوارئ لمدة 15 يوما بهدف التصدي للوباء، وأصبح على جميع الإسبان التزام بيوتهم باستثناء الخروج لشراء أغذية أو أدوية أو للعمل أو للذهاب إلى المستشفى أو في الحالات الطارئة.
In Seville, Spain they are not accepting #quarantine as an excuse for not working out. This fitness instructor hosts a workout from a rooftop —and people join his class from their balconies. Basta con excusas —a mover el culo, tío!! 🤪 Reposted from @goodnews_movement
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