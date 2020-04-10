الجمعة 10 أبريل 2020 23:54
كورونا: لحظة خروج بوريس جونسون من الرعاية المركزة (فيديو)
خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما)، من الرعاية المركزة، بعدما أمضى ثلاثة أيام داخلها بمستشفى سانت توماس في لندن.
وانتقل الآن إلى غرفة عادية و"معنوياته مرتفعة للغاية"، حسبما قال أحد المتحدثين باسمه.
وكان جونسون قد دخل الرعاية المركزة إثر تدهورت صحته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون، إنه لا يتصور عودة نجله سريعا لمباشر مهام منصبه.
وأضاف ستانلي لمحطة "بي بي سي راديو 4"، الجمعة: "يجب أن يأخذ وقتا، لا يمكنني أن أفكر في أنه سيخرج من المستشفى ليعود مباشرة إلى داونينغ ستريت، ليباشر العمل دون فترة نقاهة".
وفي السياق، سجلت بريطانيا 881 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو ثمانية آلاف.
اقرأ أيضًا:
بريطانيا: جونسون يخرج من العناية المركزة ووفيات كورونا ترتفع لـ8 آلاف
نحو 7 آلاف وفاة من كورونا في بريطانيا.. والحكومة: الوباء لم يصل ذروته
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات