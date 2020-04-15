كورونا.. قناة العربية تهاجم رئيس الحكومة المغربية ومواقع التواصل ترد
وقالت القناة إن تصرف العثماني أدى إلى "إشعال جلسة البرلمان وأثار الخلاف".
#تفاعلكم | جدل في #المغرب بسبب كمامة رئيس الحكومة!#كورونا pic.twitter.com/yj26tSv2E1— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) April 14, 2020
وتطرقت القناة لمداخلة العثماني أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الإثنين الماضي، لكنها لم تركز القناة على أي من المواضيع التي ناقشتها الجلسة، وإنما صبَّت اهتمامها على طلب بعض البرلمانيين من رئيس الحكومة ارتداء الكمامة خلال مداخلته.
ورد العثماني على النواب قائلًا إنه "يحافظ على مسافة الأمان الضرورية، ومن ثَم لا حاجة لارتدائه الكمامة أثناء الكلام"، مبرزا أن هذا الأمر معمول به في كل البرلمانات.
ونسبت العربية للبرلمانيين استغرابهم من انتهاك رئيس الحكومة قانونًا و"خرقه" قرار الحظر الصحي، بالرّغم من أنه صدّق على قانون إجبارية ارتداء الكمامة وفرضه على المغاربة.
لكن ذلك لم يظهر في الفيديو المعروض، كما لم يصدر عن أي برلماني خلال هذه الجلسة.
وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، ردت في تغريداتها على فيديو قناة العربية، وأرجعت بعضها موقف القناة من العثماني إلى مواقف سياسية بحتة.
الجدل بالإمارات ليس بالمغرب— أحمد البوهالي (@AhmedZi43204720) April 14, 2020
لايوجد اي جدل في المغرب الجدل رأيته هنا في قناتكم— عزيز ¤€ (@Azizeaz18032150) April 14, 2020
انشغلوا بانفسكم .. نحن راضون عن رئاسة الحكومة— 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) April 14, 2020
تمام الرضى وشكرا
غريبه منهم يتكلمون على جميع الدول وينتقدون الكل حتى دول الخليج وعندما يتحدث احد عنهم ولو بصدق تجدهم يتشنجون وردودهم تكون غير مقبولة ويتحدثون عن الرقي والحضارة ياأختي اذا انتقدني الناس وتكلمتي عنهم يجب ان تقبلي الكلام عليك ننشغل بانفسنا ولله الحمد الله عزنا— حدايق ذات بهجه (@CLz2811Hjr4Xr31) April 14, 2020
الجدل الوحيد هو معرفة أين جثة خاشقجي؟ 🤔— lalla ghita لالة غيثة (@lalla_ghi) April 14, 2020
انشغلوا بانفسكم .. نحن راضون عن رئاسة الحكومة— 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) April 14, 2020
تمام الرضى وشكرا
لماذا لم تتطرقوا إلى مقتل المواطن السعودي #عبدالرحيم_الحويطي الذي قتله الأمن السعودي لأنه رفض يبيع منزله لآبن سلمان عشان مشروع نييوم ليلحق بجمال خاشقجي الله يرحمهما وتكتمتم عن الموضوع حتى إعلامكم لم ينطق به ولم نرى هاشتاق عن الموضوع ، يمارسون عليكم القمع بكل أنواعه هناك— القايدة حورية (@_l9ayda_) April 14, 2020
وجاء في بعض التعليقات "لا وجود لأي جدل في المغرب حول هذا الأمر، الجدل الوحيد هنا هو خبركم الزائف الذي لا أساس له من الصحة"، وقال آخر "جدل واتهامات مرة واحدة، ما سمعنا بهذا إلا على قناتكم".
ودافع رواد مواقع التواصل عن رئيس الحكومة، إذ ورد في تغريدة "إذا كنتم تفهمون فهذه هي الطريقة الصحيحة لإزالتها، وأضيفوا إلى معلوماتكم أن العثماني طبيب"، فيما أورد آخر "العربية تهاجم كمامة العثماني وتتناسى إجرام ابن سلمان".
وأضاف حساب آخر "لم أر أي جدل في المغرب بسبب الكمامة، بل بالعكس هناك هاشتاغ شكرا العثماني يتصدر الترند المغربي، الشعب المغربي ليس قطيعا يساق على هواكم".
يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أصاب نحو 2000 مغربي، قضى منهم جراء الإصابة 127 شخصًا، في حين تعافى 218 شخصًا حتى الآن، وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد المصابين حاجز المليوني إصابة، وأودى الفيروس بحياة ما يزيد عن 128 ألف شخص، في حين يقترب عدد المتعافين من الفيروس من نصف مليون متعاف، حتى الساعة.