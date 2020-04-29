فيروس كورونا
الأربعاء 29 أبريل 2020 21:51

كورونا.. قطر تبدأ في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الجزيرة
شرعت قطر في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي محليا بالتعاون مع شركة أمريكية بهدف تغطية متطلبات القطاع الصحي بالبلاد والتصدير للخارج في ظل زيادة الطلب عليها لعلاج المصابين بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، اليوم الأربعاء، أن الدوحة أطلقت على المنتج المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي اسم "Savr-Q".

ويقام المشروع بالتعاون بين شركة "برزان" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وشركة "ويلكوكس" الأمريكية، ويقدر إنتاج الشركة بــألفي جهاز أسبوعيا.

وزار أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مركز البحوث والتطوير بشركة برزان، الأربعاء، وذلك في مقرها بواحة العلوم والتكنولوجيا ، للاطلاع على خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي.
كما التقى أمير قطر عددا من المهندسين القطريين العاملين بالمركز، والذين يعملون على إنتاج الأجهزة المطابقة لمعايير منظمة "الغذاء والدواء" الأمريكية.

والأربعاء، سجلت قطر 643 إصابة بفيروس كورونا، رفعت الحصيلة إلى 11 ألفا و311، بينها 10 وفيات، و1243 متعاف.
وعالميا، أصاب فيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء ما يزيد على 3 ملايين و173 ألفا، توفي منهم أكثر من 220 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 984 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز" المتخصص في رصد إحصائيات الوباء.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
الأناضول
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فيروس كورونا
قطر

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