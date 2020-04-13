كورونا في الإكوادور.. مئات الجثث في المنازل والشوارع ومقابر جماعية في الحدائق (فيديو)

عدد الجثث التي تم جمعها من المنازل بلغ 771 جثة

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لجثث ملقاة في أنحاء الإكوادور نتيجة وفاتهم من جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وظهرت الجثث على جوانب الطرقات وعلى الشواطئ وفي مقالب القمامة؛ كما أظهرت المقاطع عدم قدرة الأهالي على دفن ذوييهم وأقاربهم؛ وتجمعات كبيرة لسيارات تحمل نعوشا كثيرة من المفترض أن تتوجه لدفنهم.

وقامت الحكومة بحفر مقابر جماعية في الحدائق والمنتزهات العامة.

ولعدة أيام، تُركت مئات الجثث في المنازل، وفي الشوارع كذلك، ملفوفة بالبلاستيك الأسود. وعجزت مكاتب الدفن عن التلبية وانهار القطاع الصحي الذي يفتقر إلى الأموال والموظفين.

وتنتشر رائحة الموت حول المستشفيات. كما تصطف طوابير طويلة من السيارات أمام المقابر، محملة بتوابيت من الورق المقوى.

وأعلن مسؤول أمس الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش شكلتها الحكومة بتشكيلها قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في مدينة غواياكيل.

Esta información es de Ecuador los cadáveres en la playa y la gente aquí en el Sur saliendo a Correr, Caminar, Tomar Aire GDM 😠😠😠👆 sigan saliendo Bañense en la playa con Covid 19 para echarle la culpa al gobierno por su insensates vean el País Vecino. https://t.co/GRidjVLlRe pic.twitter.com/nT4xgDtmje — Sav@ge (@ggiovana07) April 13, 2020

وذكر قائد القوة خورخي واتيد بداية إن "عدد (الجثث) التي جمعناها من المنازل بمساعدة القوة الخاصة تجاوز 700".

وأوضح المسؤول في تغريدة أن عدد الجثث التي تم جمعها من المنازل بلغ 771، ويضاف إليها 631 جثة من المستشفيات، التي غصت مشارحها بالموتى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتنبأ سلطات هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه 17.5 مليون نسمة، أن يبلغ عدد الوفيات 3500 حالة بسبب كوفيد-19.

Los muertos que han aventado en el mar de Ecuador pic.twitter.com/ZKGRQ4n8HD — ADOLFO CASTILLO SAND (@adolfo_sand) April 13, 2020

وتضم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل 73% من إجمالي 7500 إصابة في البلاد، بينها 333 حالة وفاة مؤكدة على الأقل حتى الآن على المستوى الوطني منذ ظهور الوباء في 29 فبراير/ شباط.

Escenas del apocalipsis?

Parece sacado de una película pero es lo sucede en Ecuador ante la peste china pic.twitter.com/9FUFWNB4MC — Axel Manuel Luna Campa (@MarcMar61623969) April 13, 2020

وقال نائب الرئيس أوتو سونينهولزنر، المتحدر من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة والذي يدير الحملة الحكومية ضد الفيروس، "لا يمكن تكرار الأخطاء المرتكبة".

نشاط

منذ بداية الأزمة، بدا ميناء غواياكيل المطل على ساحل المحيط الهادئ (جنوب غرب) كنقطة ضعف بوجه خاص، حيث سجلت فيه أول إصابة في البلاد، تعود لسيدة مسنة عادت من إسبانيا.

ويعيش في إسبانيا وإيطاليا، البلدان الأكثر تضررا بالوباء، نصف مليون إكوادوري، هاجر الكثير منهم خلال الأزمة المالية التي عصفت في التسعينيات.

وتنشط الحركة بكثافة بين غواياكيل وأوربا والولايات المتحدة خاصة في فبراير/ شباط ومارس/أذار، وهي فترة العطلات المدرسية.

إهمال

أشار عالم الأوبئة في جامعة اكوينوكسيال التقنية في كيتو دانييل سيمانكاس إلى أن الإكوادور "استجابت بشكل متأخر".

وأضاف أنه كان لذلك التأخير "العواقب الوخيمة التي شاهدناها. واعتذرت السلطات نفسها عن الافتقار إلى خطط في إدارة الدفن وفي التزود بالمواد الطبية".

كما حدث تأخير في شراء اختبارات الفحص ترافق مع ضعف في وضع خطة مراقبة وبائية.

فضلاً عن ذلك، فاقمت "الثقافة" الاجتماعية في غواياكيل من الأزمة.

الاعتراف بالخطأ

واعترفت حكومة الرئيس لينين مورينو والسلطات المحلية، التي وجهت لهم انتقادات شديدة، بوجود خلل فادح.

وأقرّت الحاكمة سينثيا فيتري، التي أصيبت بالمرض وشفيت منه، بخطأ "الجميع".

وقالت "إننا نشاهد بصمت وقوع الوفيات كل يوم، ونسمع نحيب الجارة على حبيبها المتوفى (...) ولا تجد الحامل مستشفى لتلد فيه، ويموت 100 شخص بسبب عدم التمكن من إجراء عملية غسل كلية".

وأضافت "هنا، لم ينهر النظام الصحي فقط، ولكن خدمات مكاتب دفن الموتى وبرادات الموتى انهارت أيضاً".