كورونا: فلوريدا تسجل أعلى من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الخامس

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية ما يزيد عن 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10 آلاف إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة، اليوم، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المئة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي، ومنذ ظهوره تحطم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وغيرها من ولايات الجنوب والغرب أرقاما قياسية كل يوم.

ورغم الإصابات اليومية القياسية بأنحاء البلاد، تضغط إدارة ترامب لفتح المدارس خلال أسابيع قليلة وتقاوم أمرًا اتحاديًا بوضع الكمامات في الأماكن العامة.

ودافع ترمب عن أسلوب إدارته لأزمة الوباء في مقابلة بثتها "فوكس نيوز صنداي"، الأحد، وكذلك عن تصريحه بأنه لا توجد سوى "جمرات" من الفيروس تظهر في أنحاء البلاد، وقال ترمب "لدينا جمرات وليست نيران، فلوريدا أصبحت أكثر اشتعالًا، لكن ستصبح الأمور تحت السيطرة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجدد تأكيده أن فيروس كورونا المستجد سيختفي في النهاية

وجدد ترمب في المقابلة تأكيده أن الفيروس سيختفي في النهاية قائلًا "سأكون على صواب في النهاية.. سيختفي".

ودافع ترمب عن تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) وقلل من الطفرة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس، مجددًا زعمه بأن ذلك نتيجة زيادة إجراء الفحوصات والاختبارات.

وبالنسبة لنسبة الوفيات أكد ترمب أن بلاده "تسجل أحد أدنى المستويات، وربما الأدنى في العالم"، وهو ما يرفضه بعض الخبراء.

وقال إن "العديد من هذه الحالات هم من الشباب الذين سيشفون قريبًا، وهم قادرون على التنفس. في النهاية سأكون على حق، تعلمون قلت سيزول وأكرر ذلك"، وذلك في تحدٍ لحقيقة أن معدل الإصابة الإيجابية قد ازداد هو الآخر.

وذكر ترمب أن أنتوني فاوتشي، وهو خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد، والذي حذر من إعادة فتح اقتصادات ومجتمعات الولايات بشكلٍ سريعٍ للغاية، كان "مثيرًا للقلق بعض الشيء".

وأشار إلى أن فاوتشي "كان مخطئًا" بشأن جوانب الأزمة، بما في ذلك عدم التوصية بارتداء أقنعة الوجه في وقتٍ مبكر، لكنه نفى أن البيت الأبيض يشن حملة ضد الطبيب، مضيفًا: "لكني تحدثت معه أمس مدة طويلة، ولديّ علاقة طيبة للغاية معه".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز والحديث عن فيروس كورونا والسباق الرئاسي

وحذر خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الخريف والشتاء، وتوقعت كل نماذج التوقع العشرين تقريبًا -التي استخدمتها المراكز- ارتفاع الوفيات في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت 14 ولاية على الأقل زيادات قياسية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال يوليو/ تموز حتى اليوم منها ألاباما وأريزونا وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولاينا ونيفادا وتكساس.

وسجلت أمريكا أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكينز، ما يرفع إلى 3.7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، في حين سجلت 140 ألف وفاة بالفيروس التاجي.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد 14 مليونًا و577 ألفًا و495 إنسانًا، أودى من بينهم بحياة 607 آلاف و248 حالةً متأثرةً بإصابتها، في حين تعافى 8 ملايين و706 آلاف و397 مصابًا، حتى اللحظة.

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