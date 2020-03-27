فيروس كورونا
الجمعة 27 مارس 2020 12:22

كورونا.. صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للعاملين بالقطاع الطبي (فيديو)

يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
رويترز
وجه مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، وعدد من نجوم الفريق، رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول بموقع تويتر في وقت متأخر من مساء الخميس.

وجاءت كلمة كلوب في بداية مقطع الفيديو، حيث صرح قائلا "أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى كل الناس الرائعين العاملين في الخدمات الصحية".

وأضاف "ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكرا".

ووجه النجم المصري محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلا "نشكركم على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا".

كذلك كان البرازيلي فيرمينو ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وقد علق قائلا "نحن ممتنون للغاية للعمل الذي تقدمونه".

وقال السنغالي ساديو ماني "نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيرا".

المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي

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