فيروس كورونا
الخميس 23 أبريل 2020 19:37

كورونا: حكم غير مسبوق بسجن فلسطيني هرب من الحجر الصحي

المحكمة العسكرية في غزة أثناء انعقادها وتدابير مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد
المحكمة العسكرية في غزة أثناء انعقادها وتدابير مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد
مواقع التواصل
أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن محكمة عسكرية قضت الخميس، بسجن فلسطيني ستة أشهر لهروبه من الحجر الصحي على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الحكم على المدان، الذي تضمن كذلك غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني، بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضافت أن المُدان سيُحاكم في تهم أخرى وُجِّهت له، إذ يجري التحقيق معه على ذمتها من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وحسب البيان، فإن النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري باشرت التحقيق معه، عقب إلقاء القبض عليه إثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح مصر، السبت الماضي. 

وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في الأراضي الفلسطينية على خلفية التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 

وتفرض السلطات في غزة حجرا صحيا إلزاميا لمدة 21 يوما لكل العائدين إلى القطاع الذي سجل 17 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 480 شخصًا في فلسطين، قضى منهم 4 أشخاص جراء الإصابة، في حين تعافى 92 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و667 ألفًا و336 شخصًا، وأدوى بحياة 186 ألفًا و221 مصابًا، بينما تعافى نحو 731 ألف مصاب، حتى اللحظة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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