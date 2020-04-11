فيروس كورونا
السبت 11 أبريل 2020 09:35

كورونا.. الصحة العالمية ترد على مزاعم بشأن أشعة الشمس وشبكات الجيل الخامس

برلين ألمانيا
رويترز
أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، أمس الجمعة، بأن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر، أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في رسم توعوي، أن مرض كوفيد 19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف".

وفي تغريدة منفصلة، قالت المنظمة الدولية إن شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19.

ولفتت إلى أن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة.

وأضافت أن مرض كوفيد 19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

وتوجد مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكرر الآلاف من أعضائها مزاعم تدعي أن الجيل الخامس مضر وأنه وراء انتشار فيروس كورونا.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و662 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى قرابة 370 ألفا.

المصدر
الأناضول
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