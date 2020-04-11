كورونا.. الصحة العالمية ترد على مزاعم بشأن أشعة الشمس وشبكات الجيل الخامس
وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر، أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأضافت في رسم توعوي، أن مرض كوفيد 19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.
تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض #كوفيد_19.— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 10, 2020
قد تُصاب بمرض كوفيد-19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً. pic.twitter.com/6QfRTUnuD3
وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف".
وفي تغريدة منفصلة، قالت المنظمة الدولية إن شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19.
ولفتت إلى أن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة.
وأضافت أن مرض كوفيد 19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.
شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض #كوفيد_19.— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 10, 2020
لا تستطيع الفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة. ينتشر مرض كوفيد-19 في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. pic.twitter.com/bXjCnZPTNZ
وتوجد مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكرر الآلاف من أعضائها مزاعم تدعي أن الجيل الخامس مضر وأنه وراء انتشار فيروس كورونا.
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و662 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى قرابة 370 ألفا.