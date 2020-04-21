فيروس كورونا
الثلاثاء 21 أبريل 2020 22:26

كورونا: الجيش المصري يتبرع للشعب.. والرئاسة ترسل مساعدات لأمريكا (فيديو)

السيسي يتفقد العناصر والمعدات التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، التبرع بنحو 6 ملايين دولار للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا بالبلاد، كما أعلنت الرئاسة عن إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة الوباء.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية: "رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا".

مساعدات للولايات المتحدة  

وأرسلت مصر، الثلاثاء، مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، "تضامنا مع شعبها في مواجهة فيروس كورونا".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان متلفز مساء اليوم: "قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة".

وأوضحت أن المساعدات "تمت بتوجيه رئاسي في إطار التضامن والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين في أوقات المحن والأزمات".

وأضافت أن المساعدات "تسهم في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات".

وفي وقت سابق، قال البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري، عبر تويتر "مصر ترسل مساعدات طبية إلي أمريكا، تضامنا مع الشعب الأمريكي في مواجهة وباء كورونا".

ونشر صورة تحمل لافتة ضخمة باللغة الإنجليزية، مكتوب عليه "من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي"، مشيرا أن المساعدات شحنة أدوية.

كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مسؤول أمريكي (لم تسمه)، قوله إنه من المقرر أن تهبط طائرة محملة بالإمدادات الطبية من مصر في مطار دالاس الدولي، الثلاثاء، للمساعدة في مكافحة الفيروس. واعتبر المسؤول الأمريكي ذلك "لفتة تشير للتحالف الأمريكي المصري.

ومؤخرا، أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا، في مقابل تأكيد صيني على إرسال مساعدات وشيكة للقاهرة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وحتى الإثنين، سجلت مصر 3333 إصابة، بينها 821 حالة تعاف، و250 وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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