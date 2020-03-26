فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 11:45

كورونا.. البحث عن 30 مصريا عائدين من إيطاليا ومحافظ أسيوط يناشدهم (فيديو)

مستشفى الحميات بأسيوط
مواقع التواصل
ناشد محافظ أسيوط عصام سعد على إحدى القنوات الفضائية المصرية 30 شخصا عائدين من إيطاليا الإبلاغ عن مكان وجودهم حتى يتم التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال المحافظ إن قوات أمن أسيوط تبحث عن 30 مواطنا عائدين حديثا من إيطاليا إلى محافظة أسيوط، وكانوا قد سجلوا حال وصولهم إلى مصر أنهم من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وأضاف أن الإجراء المتبع هو الاتصال بالأرقام المعلنة بوسائل الإعلام حتى يتسنى اكتشاف الإصابات المحتملة وتقديم ما يلزم لهم.

 

كانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن أنها تابعت 340 وافدا من الدول الخارجية إلى المحافظة من إجمالي 380 وافد بمركز أبنوب بالمحافظة خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة.

وفي السياق ذكرت صفحة "محافظة أسيوط الرسمية" على فيسبوك أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص 4 معامل  لفحص كورونا المعروف باسم "PCR" بمستشفيات الصدر والحميات بالمحافظة لإجراء تحليل فيروس كورونا داخل أسيوط، الذي سيبدأ خلال أيام في استقبال العينات، بدلا من إرسال العينات إلى القاهرة وهو ما يحدث في الوقت الحالي ويستغرق وقتا أطول.

وسجلت وزارة الصحة المصرية إلى الآن 456 حالة إصابة بفيروس كورونا بعموم مصر، و21 حالة وفاة، غير أن الكثيرين يشككون بحقيقة الأرقام المعلنة نظرا لعدم توافر إجراء التحاليل بشكل واسع وبخاصة في المحافظات البعيدة وقرى الريف.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا
مصر
أسيوط

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