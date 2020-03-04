كورونا.. استياء داخل السعودية بعد رفع أسعار الكمامات 1700%
وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنها رصدت ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق بنسبة 1700% ما يؤشر إلى الاستغلال الكبير للأزمة والطلب العالي على الكمامات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن أحد أشهر الموردين في المملكة، أن "الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وحاليًا تم انقطاع الاستيراد تزامناً مع تفشي كورونا، فيما يتم البيع حاليًا للكميات المحفوظة في المستودعات".
وطالب المغردون عبر وسمي (#كورونا_السعودية) و(#رفع_أسعار_الكمامات)، وزارتي الصحة والتجارة بالمملكة، بوضع حد لاستغلال الحاجة الكبيرة للكمامات الطبية وتحديد أسعارها وإغلاق كل مكان يخالف السعر العام.
@tfrabiah ي وزير الصحة وش السالفة ارتفاع أسعار الكمامات والحالة طارئة في البلد حتى ع أرواح الناس استنزاف مالي من التجار— مفرح الشهري (@mufarhalshehri) March 3, 2020
ليش الجشع هذا ليش مافي رقابة#كورونا_السعودية pic.twitter.com/ZcujzhLuzp
@tfrabiah @SaudiMOH @SaudiMCI @cpaksa هل يعقل ان يصل سعر الكمامات الطبية الى اسعار من نسج الخيال اللي كان ( يباع ب 4 ريال) صار سعره ( ب 20 ريال ) واللي كان سعره (ب20ريال ) صار سعر (ب 90ريال) السؤال هل الوزارة المسؤوله تعرف عن هذه الاسعار ؟— علي الحربي (@alialhrbai) March 2, 2020
حمى الله بلادنا من كل مكروه..
الصيدليات والمحلات التي تستغل #كورونا برفع أسعار الكمامات والمعقمات او عدم عرضها للبيع ، يجب التعامل معها بحزم مبكر .— عبدالعزيز السويد (@asuwayed) March 3, 2020
زيادة أسعار المنتجات الوقائية مثل الكمامات .. المعقمات وغيره واستغلال الحدث على المستهلك في الوقت الحالي عملٌ غير إنساني فعلاً! اللهم إحفظنا و إحفظ بلادنا من كل شر❤️ #كورونا_السعوديه #كورونا_الجديد— جنى. (@JanaRumaih) March 3, 2020
#رفع_أسعار_الكمامات— هاشم المزيني (@alserain) March 1, 2020
وليس وزير الصحة عنا ببعيد نتمنى قيادات الوزارة تنزل للشارع وتكون قريبة من الواقع
يجب تحديد سعرها من قبل الوزاره ويتم الإعلان رسميًا عن أسعار كل نوع من الكمامات ومعاقبة من يرفع سعرها كما نرجو من وزارة الصحة بأن تقوم بصرف الكمامات للمواطنين من خلال الهوية الوطنية وسجل العائلة من خلال تطبيق موعد والاستلام الصيدليات #رفع_أسعار_الكمامات— ابو سعود بدر الدريهم (@fds321) March 1, 2020
الله يحفظ الوطن والمواطنين
رفع اسعار الكمامات غير اخلاقي وجشع دنئ وغير انساني— 🇸🇦 مثقال الشـــــعلان (@ebnshaalan) March 3, 2020
ويجب معاقبة اي صيدليه ترفع السعر في وقتنا الراهن