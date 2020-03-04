فيروس كورونا
الأربعاء 4 مارس 2020 21:20

كورونا.. استياء داخل السعودية بعد رفع أسعار الكمامات 1700%

الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكمامات أثار غضب السعوديين
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عبر مغردون سعوديون عن استيائهم ورفضهم لاستغلال أزمة فيروس كورونا التي تجتاح المنطقة ورفع أسعار الكمامات الطبية الواقية من الفيروس.

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنها رصدت ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق بنسبة 1700% ما يؤشر إلى الاستغلال الكبير للأزمة والطلب العالي على الكمامات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن أحد أشهر الموردين في المملكة، أن "الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وحاليًا تم انقطاع الاستيراد تزامناً مع تفشي كورونا، فيما يتم البيع حاليًا للكميات المحفوظة في المستودعات".

وطالب المغردون عبر وسمي (#كورونا_السعودية) و(#رفع_أسعار_الكمامات)، وزارتي الصحة والتجارة بالمملكة، بوضع حد لاستغلال الحاجة الكبيرة للكمامات الطبية وتحديد أسعارها وإغلاق كل مكان يخالف السعر العام.

المصدر
الجزيرة مباشر
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