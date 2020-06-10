كورونا: ابنة فنان مصري شهير "الصيدلي عاملني كأنني وباء" (فيديو)

هاجمت ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي أحد الصيادلة؛ لتخوفه من التعامل معها عقب إخباره بأنها مريضة كورونا، مستنكرة ما فعله في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني.



وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما ذكرته عبير شوقي في مداخلتها الهاتفية، مؤكدين أن رفض الصيدلي التعامل معها لا يخالف القانون.

عبير فريد شوقي تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وصعوبة الحصول على الأدوية

وقالت عبير إنها لم تجد الدواء عقب إصابتها، وإنها بعد تدخل وسطاء وفرت بعض الأدوية اللازمة، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا عن البسطاء؟ ومن يتوسط لهم؟

عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي تحكي معاناتها في العثور على أدوية بعد إصابتها بكورونا : "ملقتش ولا دوا من بروتوكول العلاج موجود في الصيدليات.. طب أجيبهم منين؟ ابتديت الجأ للسوق السودا اللي الأسعار فيها أضعاف.. طب الناس العادية اللي متعرفش سوق سودا ولا معاهم فلوس يجيبوا منين؟!" pic.twitter.com/u9rDcDPHue — Akhbarak (@akhbarak) June 10, 2020

واستغرب مدونون رد فعل المذيع وائل الإبراشي بجملة " كان المفروض تخبي عليه" وهجومه على الصيادلة، ووصفوه بأنه يحابي المتصلة على حساب المنظومة الطبية، مؤكدين أن الصيدلي لم يخطىء.

يذكر أن الأطباء والصيادلة من أكثر الفئات عرضة للعدوى بالفيروس التاجي نتيجة تعاملهم المباشر مع المصابين.

في الوقت نفسه، حددت وزارة الصحة تسعيرة للحجر الصحي في المستشفيات الخاصة، ويراها المصريون لا تناسب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل فضلًا عن الفقراء، بينما تناسب أصحاب الدخل المرتفع فقط.

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