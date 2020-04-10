كورونا: إقالة مذيع مصري بعد هجومه على رجل الأعمال نجيب ساويرس (فيديو)

أعلنت قناة المحور المصرية (فضائية خاصة) إنهاء عمل الصحفي محمد الباز ومقدم برنامج 90 دقيقة في القناة.



وقال رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور حسن راتب عبر صفحتها على موقع فيسبوك "أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور (محمد الباز) على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج 90 دقيقة".

ووفق وسائل إعلام مصرية دعا راتب في 1 من أبريل/نيسان الجاري، مذيعي شبكته إلى الالتزام بالمعايير والسياسة العامة للقناة، واستخدام الحجة والمنطق في النقاش الإعلامي بعد الهجوم اللفظي على المليادير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وتأتي الإطاحة بالباز من القناة إثر تعليقه في، 31 من مارس/آذار الماضي، على لقاء ساويرس مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وتطاول الباز في تعقيبه على ساويرس.

مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور يهاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بسبب أزمة كورونا

وهاجم الباز رجل الأعمال المصري بعد يومٍ من مداخلة هاتفية لساويرس مع لميس الحديد في برنامج "القاهرة الآن"، والذي تبثه قناة الحدث الفضائية.

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وعقب هجوم الباز عليه، تقدّم ساويرس ببلاغ إلى النائب النائب ضد مقدم البرنامج، ولفت الأنظار إلى أنها ليست الوقعة الأولى له مع الباز.

حكم لصالحى قديم على المدعو محمد الباز ! غير القضية الجديدة وبلاغى للنائب العام ! pic.twitter.com/AolGu3dKCO — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 1, 2020

يذكر أن ساويرس دعا لاستئناف مسيرة الإنتاج، وقال "أنا ممكن أنتحر من الخنقة"؛ ليتصدر هذا الوسم موقع تويتر أيامًا.

يا بنى آدم انا هنتحر من الحبس والخنقة و البعد عن اصحابي و اهلي خسارة ايه ونيلة ايه ... انت لا عسل و لا فاهم حاجة .. البلوك قادم https://t.co/UVb1Pjt0LZ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 30, 2020

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألفًا و699 مصريًا، وأودى بحياة 118 شخصًا داخل مصر، في حين تعافى 348 آخرين.

وعلى الصعيد العالمي، تخطى عدد الإصابات حاجز المليون ونصف المليون مصاب، إذ أصاب مليونًا وستمئة و27 ألفًا و896 شخصا، وقضى جراء الإصابة 97 ألفًا و331 شخصًا، في حين تعافى 366 ألفًا و469 آخرين حتى الآن.

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