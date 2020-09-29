فيروس كورونا
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 16:32

كورونا.. إسرائيل تتفوق على أمريكا في عدد الوفيات اليومية

إسرائيل كورونا
فرضت إسرائيل الإغلاق الثاني لمرض فيروس كورونا على مستوى البلاد
رويترز
تفوقت إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية بعدد الوفيات اليومية، بفيروس كورونا مقارنة مع عدد السكان.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مركز المعلومات والمعرفة الوطني لفيروس كورونا (حكومي) قوله إن إسرائيل تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تم تسجيل وفاة 43 مريضا بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين. ويبلغ عدد سكان إسرائيل، حوالي 9 ملايين نسمة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 1507 حالات. وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت في عطلة رسمية، أمس الإثنين، إلا أن وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى تسجيل 1121 إصابة وذلك بعد إجراء 8105 فحوصات فقط.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 233.554؛ منها 1507 وفيات، و167.021 حالة تعاف.

وأضافت أن 755 من مجمل الإصابات في حالة صعبة و283 في حالة متوسطة. وأشارت إلى أن 207 مصابين موصولون على أجهزة تنفس.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وبدأ الإغلاق من بعد ظهر الجمعة، ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وأودى الوباء بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 205 ألف وفاة ونحو 7.2 مليون إصابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
إسرائيل
كورونا
وفيات

اقرأ أيضا

Thumbnail
"أمير الإنسانية" الشيخ صباح الأحمد.. 6 عقود من وساطة الخير.. آخرها الأزمة الخليجية
Thumbnail
وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
Thumbnail
بالغسالات.. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو بعد فضيحة الملابس المتسخة (فيديو)
Thumbnail
مذيعة تلفزيون أذربيجان تبكي فرحا بعد استعادة قرى من قوات أرمينيا (فيديو)
Thumbnail
اعتقالات ومحاكمات عسكرية.. مظاهرات بالمراكب في دمياط ضد منع الصيد (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. هل يمكن لتركيا الاستغناء عن الغاز الروسي؟
  2. الفيضانات تجبر آلاف الإندونيسيين على النزوح من جاكرتا
  3. شاهد: قصة "بائع ساندوتشات" يظهر على التلفزيون المصري كمحلل سياسي
  4. رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول
  5. شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها