كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 2400 وفاة وتحذير من آلاف الضحايا في أفريقيا
وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أن فيروس كورونا المستجدّ، في الولايات المتّحدة، أودى بحياة 75,543 شخصاً بينهم 2448 خلال آخر 24 ساعة.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً).
وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الإثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً.
وعلى الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض يشدّد منذ أيام على ضرورة استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.
واعتبر الرئيس دونالد ترمب أنّ "أمريكا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب" وأضاف "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".
و سجلت في الولايات المتّحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط و هي الدولة الأكثر تضرّراً من حيث عدد الإصابات و الوفيات، إذ سجلت أكثر من ثلث الإصابات وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.
من ناحية أخرى حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ 190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة بفيروس كورونا في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال أخفقت إجراءات الإحتواء في القارة السمراء.
وأشارت المنظمة في بيان منها الخميس إلى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل، توصلت إلى أن ما بين 83 و190 ألفا يمكن أن يتوفوا بالفيروس.
وقالت المنظمة في بيانها، إن ما بين 29 و44 مليونا قد يصابون به خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن توقعاتها تستند الى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.
لكن انتشار الفيروس كان بطيئا في القارة الأفريقية التي لم تسجل بعد أعدادا كبيرة من الإصابات أو الوفيات التي شهدتها أوربا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وقال البيان إن الدراسة تتوقع "معدل عدوى أبطأ، وناسا من فئة عمرية صغيرة مصابون بأمراض حادة، ومعدلات وفيات منخفضة مقارنة بما هو موجود في الدول الأكثر تضررا في العالم".
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إنه "بينما لن ينتشر كوفيد-19 بشكل كبير في أفريقيا كما هو الحال في أمكنة أخرى من العالم، إلا أنه من المرجح أن يتفشى في نقاط العدوى الساخنة".
وأضاف أن الفيروس يمكن أن يصبح من الثوابت في حياتنا في السنوات المقبلة ما لم يتم اتباع مقاربة استباقية من قبل العديد من الحكومات في المنطقة".
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الصغيرة إضافة الى الجزائر وجنوب أفريقيا والكاميرون معرضة لمخاطر عالية بشكل خاص ما لم يتم تطبيق إجراءات احتواء فعالة.
وسجلت أفريقيا حتى الآن 53,334 إصابة و2,065 وفاة من إجمالي عدد الوفيات في العالم الذي يقارب 267 ألفا، وفقا لتعداد فرانس برس.
في ذات الشأن، أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى كوفيد-19 في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.
أوضح معدو الدراسة أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال انبوب تنفس لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".
وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأمريكية، على مرضى كوفيد-19 ادخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك.
وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليغرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول ومن ثم 400 ميليغرام يوميا على مدى أربعة أيام، بينما لم يحصل 565 مريضا على العقار.
وشدد العلماء على أن هذه الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسي كلوروكين.
وأوضحوا، أن النتائج لا تدعم استخدام هيدروكسي كلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية-من خلال اختيار المرضى بالقرعة- لإظهار فعاليتها".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أيّد بانتظام استخدام الدواء علاجا لمرضى الفيروس لكن السلطات الصحية الأمريكية والكندية حذرتا من استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.
ويستخدم هيدروكسيكلوروكين والكلورين منذ سنوات في معالجة الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتيدي.