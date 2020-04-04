كورونا: أمريكا تستولي على شحنة كمامات طبية متجهة إلى فرنسا.. ما القصة؟
وتحدث رئيس المنطقة الجنوبية الفرنسية، رينو موسيلير، في لقاء صحفي مع قناة BFMTV عن "استيلاء" أمريكا على الشحنة القادمة إلى فرنسا، وهي على مدرج الطائرات في الصين، ودفعت واشنطن ثمنها أضعافا نقدًا بهدف إرسالها إلى واشنطن فورًا.
وذكر أن باريس كانت قد دفعت ثمن هذه الشحنة مُقدمًا، لكن واشنطن دفعت أضعاف السعر لاحقًا لتستولي عليها.
Renaud Muselier confirme que des masques commandés par la France ont été rachetés en cash par des Américains "sur le tarmac" en Chine pic.twitter.com/2CPhCGyQZs— BFMTV (@BFMTV) April 2, 2020
لكن رينو عاد وكذَّب ما قاله عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً "أود تنبيهكم إلى أن الأقنعة في طريقها إليكم، ولم تستحوذ عليها أي قوة أجنبية أخرى"، مضيفًا أن هذه الشحنة ستصل فرنسا عبر بعض شركات الدعم اللوجيستي خلال مدة قريبة.
Je tiens à rappeler que les masques de @MaRegionSud sont en route et n’ont pas été achetés par une puissance étrangère. La logistique de l’opération est assurée par @cevalogistics, filiale mondiale du groupe @cmacgm. Merci encore à @RodolpheSaade pour son appui essentiel! pic.twitter.com/QRBeY4Ww3V— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 1, 2020
The French official who said on video that the US had paid extra at a Chinese airport to divert a French order of masks to the US seems to be contradicting his own story below so I’m deleting my initial tweet of @libe story until truth is clear https://t.co/LoL5AQuvQF— Noah Barkin (@noahbarkin) April 2, 2020
يأتي هذا مع تزايد حالات الإصابة في الولايات المتحدة ورغبتها في تغطية احتياجاتها من الطلب المُتزايد على الكمامات الطبية، إذ وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أمريكا إلى 279 ألفًا و355 منهم ألفان و194 حالة إصابة جديدة، وقضى جراء الفيروس 7 آلاف و451 أمريكيًا، من بينهم 59 وفاة جديدة، في حين تعافى 12 ألفًا و715 آخرين.
وفي السياق، نشرت ممرضة أمريكية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي تبكي بحرقة وتعلن مغادرتها لوظيفتها بسبب "عدم جاهزية أمريكا لمكافحة وباء كورونا"، وفق تعبيرها.
وقالت الممرضة الأمريكية في معرض حديثها أنها اضطرت لترك العمل بعد أن منعتها المستشفى بمدينة شيكاغو من ارتداء قناع للوجه -أو حتى N95- أثناء رعاية المصابين بالفيروس، وعلقت على الفيديو الذي لقي تعاطفا كبيرًا من متابعيها قائلة "اليوم اخترت حياتي".
I chose 𝓂𝓎 𝓁𝒾𝒻𝑒 today... ⠀ & my family members who have pre-existing conditions that wouldn’t get a ventilator if they contracted #COVID19 from me ⠀ I had a different idea in mind when I got to my #ICU this morning; I expected to see ALL OF OUR #NURSES & STAFF wearing #N95 masks but 𝙣𝙤 𝙤𝙣𝙚 𝙝𝙖𝙙 𝘼𝙉𝙔𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂 𝙊𝙉... ⠀ Each ICU room had ‘make-shift’ ante-rooms attached to them created with plastic tarp & massive amounts of tape.. ⠀ A charge Nurse was passing out single N95 masks to nurses with a brown paper bag for them to store their mask in which was to be in inside their plastic ante-rooms & to 𝙗𝙚 𝙧𝙚-𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙧𝙚-𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙚𝙙 𝙖𝙡𝙡 𝙙𝙖𝙮... ⠀ I asked “well what if there’s possible contamination to that N95 mask..? What about my safety” ⠀ My manager told me “well our staff safety is our main priority right now ... if we get enough masks, we may consider having staff wear surgical masks in the weeks to come..” ⠀ I replied, “But it’s Airborne... those surgical masks won’t protect us ..” ⠀ My manager then tells me “ we’ve kept up with the CDC & it is only when the COVID patient has any aerosol type treatments like a ventilator, nasal cannula, nebulizer etc that’s it’s airborne..otherwise it’s droplet ..” ⠀ I replied “& 90% of our patients are intubated, paralyzed, & positive for COVID.. people not even in the hospital environment are spreading it .. we have to assume everyone is infected..especially in the hospital environment, & 𝕟𝕠 𝕠𝕟𝕖 𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕙𝕒𝕤 𝕒 𝕕𝕣𝕠𝕡𝕝𝕖𝕥 𝕞𝕒𝕤𝕜 𝕠𝕟” ⠀ I then told her of nurses wearing a surgical droplet masks on their units & now intubated & fighting for their lives ... ⠀ Tears were streaming down my face & fog in my glasses at this point.. ⠀ I thought to myself.. 𝘏𝘰𝘸 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘐 𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘳 𝘣𝘶𝘺 𝘨𝘳𝘰𝘤𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴, 𝘮𝘺 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘴..? ⠀ I asked one last time pleading with tears in my eyes.. ⠀ “Can I please just wear 𝐦𝐲 𝐨𝐰𝐧 𝐍𝟗𝟓 𝐦𝐚𝐬𝐤... I understand we have a shortage but I have my OWN ” ⠀ My manager told me that they couldn’t allow me to wear it. ⠀ So I gave report, & left. ⠀ America is NOT prepared & Nurses are NOT safe. Plz DM me any telehealth jobs.
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من جهتها، تواصل حكومة ولاية برلين الألمانية جهودها الحثيثة لكشف ملابسات ما حدث بالضبط مع شحنة تضم 200 ألف كمامة قادمة من تايلاند، لكنها لم تصل إلى العاصمة الألمانية.
وقال المتحدث باسم وزارة داخلية برلين مارتين بالجن: "نحن بصدد الكشف عن التفاصيل"، وأضاف بالجن، السبت، أنه لا توجد معلومات حول ما حدث بالضبط في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكان وزير داخلية الولاية أندرياس جايزل، قد أعلن، أمس الجمعة، أن شحنة الكمامات، والتي كانت مخصصة لشرطة برلين، صودرت في بانكوك بناء على تحريض أمريكي.
كما اتهم الوزير واشنطن بارتكاب "عمل من أعمال القرصنة العصرية"، ووصف ما حدث بأنه من "أساليب الغرب الأمريكي المتوحش".
وذكرت بوابة "تي أون لاين. دي إي" استنادا إلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن اتهامات برلين "خاطئة تمامًا".
وأوضح بالجن أن شرطة برلين طلبت من شركة تجارة ألمانية 400 ألف كمامة طبية من نوع "إف إف بي2-"، وسددت ثمنها، وبذلك صحّح بالجن تصريحات لإدارة الداخلية، جاء فيها أن الطلبية كانت موجهة إلى شركة أمريكية مصنعة للكمامات.
ووفق بالجن، فإن مسألة مصادرة الكمامات في بانكوك بناء على تحريض من الولايات المتحدة، استندت إلى الشركة الألمانية، مشيرا إلى إعلان الشركة أن الطائرة التي كانت تحمل الكمامات غادرت بانكوك متجهةً إلى الولايات المتحدة.
وقال بالجن إن هذه الدفعة (200 ألف كمامة) تمثل الدفعة الأولى من الطلبية، وذكر أن حكومة برلين تحاول مع الشركة الألمانية والشرطة تتبُّع سلسلة التوريد، وقال إنه ليس من المعروف بعد أين أُنتِجت الكمامات ولدى أي شركة.
وتوقعت تقارير إعلامية في برلين أن تكون الشرطة قد طلبت الكمامات من شركة "ثري إم" الأمريكية التي تصنع هذه الكمامات في مصنع تابع لها بالصين.
وردت الشركة الأمريكية بقولها إنها "ليس لديها أدلة على مصادرة منتجات ثري إم، كما أن ثري إم ليس لديها مستندات بشأن طلبية كمامات من الصين لشرطة برلين".
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يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 82 ألفًا و165 فرنسيًا، وقضى منهم 6 آلاف و507 شخصًا، في حين تعافى 14 ألفًا و8 أشخاص، وفي ألمانيا أصيب 92 ألفًا و81 شخصًا، من بينهم 922 إصابة جديدة، وقضى ألف و299 جراء الفيروس، منهم 24 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 26 ألفًا و400 شخص، حتى الآن.
وعلى الصعيد العالمي، أصاب الفيروس مليونًا و142 ألفًا و299 شخصًا، قضى منهم 61 ألفًا و239 شخصًا، في حين تعافى 238 ألفًا و525 شخصًا، حتى اللحظة.