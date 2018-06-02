مونديال روسيا
السبت 2 يونيو 2018 22:14

كوبر يتوقع مشاركة صلاح مع منتخب مصر في بداية المونديال

محمد صلاح قاد مصر للفوز على الكونغو والتأهل للمونديال بعد 28 عامًا
محمد صلاح قاد مصر للفوز على الكونغو والتأهل للمونديال بعد 28 عامًا
يتوقع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تعافي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من الإصابة في الموعد المناسب ما يؤهله للمشاركة في مونديال روسيا منذ البداية.

وقال كوبر على هامش معسكر الفراعنة في بيرغامو بإيطاليا "سيكون متواجدا، نثق في ذلك، الأطباء قالوا إنه سيفعل".

وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول هذا الموسم لكنه تعرض لإصابة في الكتف بعد التحامه بسيرخيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب روسيا والسعودية وأوروغواي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
مونديال روسيا 2018
منتخب مصر
محمد صلاح
هيكتور كوبر

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