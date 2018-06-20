كأس العالم 2018
الأربعاء 20 يونيو 2018 12:40

كوبر: سأرحل فورا عن تدريب مصر لو طلب المسؤولون ذلك

هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم - أرشيفية
قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر بعد الخسارة 3-1 أمام روسيا صاحبة الأرض في كأس العالم لكرة القدم إنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه المسؤولون ذلك.

وكان الاتحاد المصري قد دخل في مفاوضات مع كوبر خلال الأشهر الماضية لتجديد عقده لمدة عامين لكن تأجل حسم الأمر إلى ما بعد كأس العالم هذا الصيف.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بعدما أصبحت مصر على أعتاب الخروج المبكر "استمراري في العمل لا يعتمد علي فقط ولكن أيضا على المسئولين فإذا كانوا غير سعداء بأدائي فسوف أغادر فورا.

وأضاف "ولكن لا يزال أمامنا مباراة أخرى وفى كأس العالم علينا أن ننتظر حتى النهاية".

وخسرت مصر في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام أوروغواي بعدما استقبلت هدفا في اللحظات الأخيرة بينما انهار الدفاع في بداية الشوط الثاني واستقبل ثلاثة أهداف لتأتي الهزيمة الثانية على التوالي. وستختتم مصر مشوارها أمام السعودية يوم الاثنين.

وقال كوبر الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 "المهم الآن أن ننهي هذه البطولة بأفضل النتائج.

وتابع "صحيح أن فرصنا محدودة ولكن لا نعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة".

وذكرت تقارير محلية أن الاتحاد المصري لا ينوي الإبقاء على كوبر بعد كأس العالم لكن لم يخرج أي تعليق رسمي بعد عن مستقبل المدرب الأرجنتيني الشهير.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كأس العالم 2018
مصر
هيكتور كوبر

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