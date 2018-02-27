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الثلاثاء 27 فبراير 2018 08:12

كوبا باعت 450 مليون سيجار خلال 2017

سيجار كوبي
رويترز- أرشيف
باعت كوبا كمية من السيجار بقيمة 500 مليون دولار في 2017، بزيادة نسبتها 12% على العام السابق له، حسبما أعلنت شركة "هابانوس" التي تحتكر صناعة السيجار في كوبا يوم الاثنين.

وباعت كوبا خلال تلك الفترة 450 مليون سيجار.

وزادت مبيعات السيجار الكوبي رغم حظره في الولايات المتحدة، التي لا يجوز لمواطنيها سوى استيراد كمية صغيرة منه للاستخدام الشخصي إذا كانوا يزورون كوبا. 

ويباع السيجار الكوبي من ماركات "كوهيبا" و"مونتكريستو" و"روميو وجوليت" في 150 دولة، وأسواقه الرئيسية هي أوربا وأمريكا اللاتينية وكندا. 

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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سيجار كوبي

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