السبت 31 أغسطس 2019 16:10
كهرباء غزة: المَد قطري والجزِر اسرائيلي
أزمة كهرباء غزة تتواصل للعام الثالث عشر على التوالي، منذ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخازن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة في عام 2006.
أسباب الأزمة:
- الأزمة تتفاقم يوماً بعد الآخر في ظل الكثافة السكانية وزيادة المرافق المعمارية وزيادة الطلب على الطاقة في القطاع.
- سلطات الاحتلال استخدمت حاجة القطاع للطاقة كوسيلة لمعاقبة سكان غزة، من خلال منع تدفق الوقود إلى محطة التوليد، والذي ساهم بشكل كبير في تردي الحياة الاقتصادية داخل مرافق القطاع.
- يعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، حيث تحتاج غزة إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء على مدار الساعة، إلا أن المتوفر حالياً أقل من نصف الكمية، إذ تصل ساعات قطع الكهرباء في القطاع إلى ثمان ساعات يومياً.
قطر تدعم كهرباء غزة:
- في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 60 مليون دولار لشراء وقود محطة الكهرباء في غزة لمدة 6 أشهر، بواقع 10 ملايين دولار شهريا، ثم قررت في وقت لاحق تمديد دعمها حتى نهاية العام الجاري 2019.
- يوم الإثنين الماضي، قررت سلطات الاحتلال تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
- وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، كميل أبو ركن:" في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تقرر تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في القطاع عن طريق معبر (كرم أبو سالم) كيرم شالوم، وذلك اعتبارا من صباح اليوم (الإثنين) وحتى إشعار آخر".
- كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن إدخال عدد من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة بتمويل من دولة قطر، ووفق موقع (واللا) العبري، فقد تم صباح الجمعة إدخال 6 شاحنات وقود بتمويل قطري إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.
المصدر
الجزيرة مباشر