الأربعاء 12 ديسمبر 2018 22:01
كنيسة هولندية تقيم قداسا بلا نهاية لحماية لاجئين بداخلها
بدأت كنيسة هولندية صغيرة منذ أكثر من ستة أسابيع قداسا مستمرا على مدار الساعة لحماية أسرة من اللاجئين احتمت بها من مطاردة الشرطة، التي تسعى لترحيلها.
التفاصيل:
- القداس المستمر بدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشارك به أكثر من 550 رجل دين حافظوا على استمراريته على مدار الساعة.
- رجال الدين، الذين يتناوبون على إقامة القداس، يأتون من مدن مختلفة ويقطع بعضهم مسافات طويلة.
- حسب القانون الهولندي، ممنوع على الشرطة قطع أي قداس داخل الكنائس.
- الكنيسة قالت إنها ستستمر في القداس إلى النهاية، بالرغم من تصريحات أحد وزراء الحكومة بأنها لن تغير رأيها في هذه القضية.
- عدد محدود للغاية من رجال الدين كانوا يتناوبون في البداية على إقامة القداس، لكن الوضع اختلف بعد أن أعلنت الكنيسة البروتستانتية في هولندا تأييدها وشجعت أتباعها على المشاركة فيه.
- بعض من يشاركون في القداس، قالوا إنهم غير متدينين ولكنهم يشاركون فيه من أجل هدف إنساني.
- اللاجئون الذين تحميهم الكنيسة من أرمينيا وصدر بحقهم أمر ترحيل خارج هولندا.
- العائلة وصلت إلى هولندا عام 2010، وطلبت حق اللجوء السياسي وهو ما رفضته السلطات الهولندية.
- السلطات حاولت مرتين الحصول على حكم قضائي بترحيل العائلة، وخسرت السلطات في المرتين.
- المحاولة الثالثة للسلطات توجت بحصولها على أمر بترحيل العائلة، التي تتكون من أب وأم وثلاثة أطفال.
- العائلة لجأت إلى كنيسة أخرى للاحتماء بها، ولكنها اضطرت للانتقال منها لعدم وجود الموارد الكافية.
- العائلة انتقلت إلى الكنيسة الحالية، التي توفر لها الحماية من الشرطة بالإضافة إلى تقديم التأهيل النفسي للأسرة والتعليم للأبناء لأنهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة.
المصدر
نيويورك تايمز
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