كندا
الأربعاء 28 مارس 2018 22:18

كندي يقر بمسؤوليته عن قتل 6 مسلمين في إطلاق نار على مسجد العام الماضي

صلاة الجنازة على أحد ضحايا الهجوم على مسجد بكيبك سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017 (أرشيفية)
صلاة الجنازة على أحد ضحايا الهجوم على مسجد بكيبك سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017 (أرشيفية)
غيتي
أقر طالب جامعي كندي سابق بالذنب في قتل ستة رجال كانوا يصلون في مسجد بكيبك سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017 ليتفادى المحاكمة في واحدة من حوادث إطلاق النار الجماعية النادرة.

وأبلغ ألكسندر بيسونيه محكمة كيبك سيتي الأربعاء بأنه يريد تغيير إقراره السابق والذي قال فيه إنه غير مذنب.

وأعلن القاضي أنه مذنب في ست اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وست اتهامات بالشروع في القتل.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث في البداية بأنه هجوم إرهابي، بيد أن المدعين لم يوجهوا اتهاما إلى بيسونيه بالإرهاب. ووصفت الشرطة بيسونيه على أنه "مهاجم منفرد".

وحوادث إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث في كندا، حيث قوانين حمل السلاح مشددة بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كندا
هجوم مسجد كيبك
ألكسندر بيسونيه
محكمة كيبك سيتي
جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي (615021

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