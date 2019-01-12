السبت 12 يناير 2019 17:58
كندا تنتقد الصين بسبب احتجاز مواطنين كنديين
انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الصين من جديد بسبب احتجاز كنديين اثنين ودافع عن اعتقال بلاده مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بناء على طلب الولايات المتحدة.
التفاصيل
- ترودو: من المؤسف اعتقال الصين بشكل تعسفي ومجحف مواطنين كنديين.
- اعتقل الكنديان الشهر الماضي بعد اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات في الأول من ديسمبر كانون الأول في فانكوفر.
- السفير الصيني لدى كندا "لو شاي" كتب في مقال في صحيفة هيل تايمز التي مقرها أوتاوا يوم الأربعاء إن مطالب كندا بالإفراج عن الرجلين تعكس" الكيل بمكيالين" الناجم عن "الغرور الغربي وفكرة تفوق العرق الأبيض".
- ترودو عندما سئل عن هذه التصريحات: كندا تتصرف ببساطة وفقا لسيادة القانون.
- ترودو: كندا بلد سيادة القانون. هذا أمر نعرفه ونقدره.
- ترودو: لدينا نظام عدالة لا يخضع لتدخل سياسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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