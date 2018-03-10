كندا
السبت 10 مارس 2018 01:02

كندا تعين أول امرأة لقيادة شرطة الخيالة الملكية

بريندا لوكي، أول امرأة تتولى قيادة شرطة الخيالة الملكية في كندا
بريندا لوكي، أول امرأة تتولى قيادة شرطة الخيالة الملكية في كندا
رويترز
عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة أول امرأة لقيادة شرطة الخيالة الكندية الملكية التي شابت سمعتها اتهامات بالتمييز والاعتداء الجنسي خلال السنوات الماضية.

وقال ترودو في مراسم بثها التلفزيون في أكاديمية تدريب تابعة للشرطة في ريجينا بإقليم ساسكاتشوان إن بريندا لوكي التي تعمل في جهاز الشرطة منذ 31 عاما ستتولى منصب قائد الشرطة في منتصف أبريل/نيسان.

وتقاعد القائد السابق بوب باولسون في يونيو/حزيران بعد أكثر من خمس سنوات في المنصب. وخلال ولايته اعتذر باولسون باكيا عن سلسلة من مزاعم التحرش والتمييز والاعتداء الجنسي التي سببت كثيرا من الحرج للجهاز.

وقال ترودو "نعلم أن لدينا الكثير من العمل لنقوم به... لاستعادة الثقة في شرطة الخيالة الكندية الملكية التي يجب أن تكون أهلا لها في عيون الكنديين".

وقالت لوكي إنها ستطرح كل الأسئلة مهما كانت صعوبتها وستواجه التحديات المتعلقة بكيفية عمل الشرطة. ورحب اتحاد الشرطة الوطنية وهي النقابة الممثلة لنحو نصف أفراد الشرطة بتعيين لوكي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كندا
الشرطة

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