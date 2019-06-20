الخميس 20 يونيو 2019 13:31
كندا تستقبل لاجئين أكثر من أمريكا للمرة الأولى منذ 40 عاما
كشف تحليل أجراه مركز بيو للأبحاث أن عدد اللاجئين الذين قامت كندا بإعادة توطينهم العام الماضي كان أكبر من عدد اللاجئين في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1980.
التفاصيل:
- التحليل اعتمد على بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
- انخفض عدد اللاجئين الذين قبلتهم الولايات المتحدة من 97 ألف لاجئ في عام 2016 إلى 33 ألفا في عام 2017 ثم إلى 23 ألفا فقط في العام الماضي.
- في المقابل قامت كندا بإعادة توطين 28 ألف شخص في 2018، وهو نفس العدد الذي قامت بتوطينه في عام 2017.
- تلقت الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات اللجوء في العالم خلال عام 2018 وذلك بتلقيها 254300 طلب لجوء في عام 2018، جاء معظمهم من السلفادور.
أرقام غير مسبوقة
- على مدار عشر سنوات، قفز عدد النازحين على مستوى العالم من 43.3 مليون إلى 70.8 مليون، وفقا لتقرير المفوضية.
- عدد الأشخاص الذين اضطروا للعيش خارج بلدهم الأصلي نتيجة للاضطهاد أو النزاع أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
- في عام 2018 كان هناك 13.6 مليون نازح جديد، من بينهم 10.8 مليون نازح داخليا، بينما كان هناك 2.8 مليون من اللاجئين وطالبي اللجوء الجدد.
- 2.9 مليون نازح داخليا عادوا إلى أوطانهم في عام 2018.
- 67٪ من النازحين داخليا في العالم كانوا من سوريا (6.7 مليون)، في مقابل 2.7 مليون في أفغانستان، و2.3 مليون في جنوب السودان، و1.1 مليون في ميانمار و900 ألف في الصومال.
- تضم تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم حيث يبلغ عددهم 3.7 مليون.
- تأتي باكستان في المرتبة الثانية بعدد لاجئين يبلغ 1.4 مليون، ثم أوغندا 1.2 مليون، والسودان بواقع 1.1 مليون وألمانيا 1.1 مليون.
- يشكل الأطفال دون سن 18 عاما نصف عدد اللاجئين في العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
أكسيوس
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