بريطانيا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 08:53

كنتاكي تغلق المئات من فروعها في بريطانيا بسبب نقص الدجاج

كنتاكي تغلق معظم فروعها في بريطانيا بسبب نقص الدجاج
غيتي
قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة (الأحد) إنها اضطرت لإغلاق المئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.

وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) ما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني إنها استعانت بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات في إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الأمر "معقد حقا".

وذكر بيان الشركة أنها لا تتهاون في مسألة الجودة ولذلك فإن عدم التوريد كان معناه إغلاق بعض المطاعم، كما أن بعض المطاعم عمل بقائمة طعام محدودة أو لساعات أقل".

وألقت (دي.إتش.إل) باللوم في تأخير التوريد على "مشكلات في التشغيل".

وقالت متحدثة باسم الشركة "نعمل مع كنتاكي وشركائنا لتدارك الموقف وهذه أولويتنا، ونعتذر عن أي إزعاج حدث نتيجة لذلك".

المصدر
رويترز
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