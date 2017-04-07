طب وصحة
الجمعة 7 أبريل 2017 12:58

كم مكتئبا حول العالم؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة) أن عدد المصابين بمرض الاكتئاب في العالم بلغ 322 مليونًا.

جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة، بمناسبة يوم الاكتئاب العالمي، الذي يصادف السابع من أبريل/ نيسان من كل عام.

وحسب تقرير المنظمة فإن عدد الإصابات بمرض الاكتئاب ارتفع بمعدل 18 في المئة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ليصل إلى 322 مليونًا في العالم.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يمثل ما نسبته 4.4% من إجمالي عدد البشر.

وشدد التقرير على أن الاكتئاب يعد أكبر خطر لدفع الأشخاص إلى الانتحار، وأنه يعد السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.

و ختمت المنظمة تقريرها قائلة إنه بشكل عام، يعد الاكتئاب هو المسؤول عن 800 ألف حالة وفاة في العالم سنويًا تتعلق بالاكتئاب.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
اكتئاب
منظمة الصحة العالمية
طب وصحة

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