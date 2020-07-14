الصراع في اليمن
الثلاثاء 14 يوليو 2020 13:04

"كما القدس فلسطينية فإن المهرة يمنية".. تحذير من تكرار سيناريو سقطرى

أهالي المهرة يطالبون في اعتصامهم بطرد القوات السعودية والإماراتية
وسائل التواصل
تفاعل ناشطون يمنيون مع تحذير وكيل محافظة المهرة اليمنية بدر كلشات، من تكرار سيناريو سقوط سقطرى، في محافظة المهرة شرقي اليمن، مطالبين الحكومة اليمنية بالنظر إلى الوضع هناك.

وقال كلشات في منشور عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين،:"قد أدرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر الإمارات ووضوح مشاريعها العدائية، هناك نوايا بتكرار مسرحية سقطرى في المهرة".

ودعا كلشات الجميع في محافظة المهرة بترك الحسابات السياسية ومغادرة المربع الرمادي فليس هناك إلا دولة وحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب والمعترف بها دولياً".

قد ادرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر دولة الامارات ووضوح مشاريعها العدائية هذا ليس بغريب ولكن الغريب ان يرتفع صوت...

Posted by ‎بدر كلشات‎ on Monday, 13 July 2020

وكان مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد تمكنوا من السيطرة على مقر السلطة المحلية في سقطرى في التاسع عشر من يونيو/حزيران الماضي عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع في حديبو، مركز المحافظة، التي تتواجد فيها قوات سعودية.

وقالت الحكومة اليمنية حينها إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى -وهي من المحافظات الجنوبية- عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان الماضي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

كما القدس فلسطينية ستظل المهرة يمنية

كما تفاعل ناشطون يمنيون تحت وسم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال، وذلك رفضًا للمشاريع السعودية الإماراتية في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وشدد ناشطون يمنيون على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المشروع السعودي الإماراتي في محافظة المهرة.

وساوى ناشطون بين القدس العربية والمسلمة، وبين المهرة اليمنية وأنها ستبقى يمنية رغم أهداف التحالف السعودي الإماراتي.

هذا وكانت لجنة اعتصام  المهرة قد أكدت، في وقت سابق، في بيان لها رفضها لمحاولة إيجاد الفتن والصراعات وقيام جهات بالسعي لتكرار سيناريو الأحداث الذي مرت به جزيرة سقطرى.

وينظم أهالي محافظة المهرة (شرقي اليمن)، والمتاخمة للحدود الغربية لسلطنة عمان؛ اعتصاما مفتوحا منذ عام 2018 رفضا لوجود القوات السعودية والإماراتية، وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.

والمهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وثانية أكبر المحافظات في البلاد بعد حضرموت.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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المهرة
سقطرى

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