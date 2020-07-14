"كما القدس فلسطينية فإن المهرة يمنية".. تحذير من تكرار سيناريو سقطرى
وقال كلشات في منشور عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين،:"قد أدرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر الإمارات ووضوح مشاريعها العدائية، هناك نوايا بتكرار مسرحية سقطرى في المهرة".
ودعا كلشات الجميع في محافظة المهرة بترك الحسابات السياسية ومغادرة المربع الرمادي فليس هناك إلا دولة وحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب والمعترف بها دولياً".
قد ادرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر دولة الامارات ووضوح مشاريعها العدائية هذا ليس بغريب ولكن الغريب ان يرتفع صوت...Posted by بدر كلشات on Monday, 13 July 2020
وكان مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد تمكنوا من السيطرة على مقر السلطة المحلية في سقطرى في التاسع عشر من يونيو/حزيران الماضي عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع في حديبو، مركز المحافظة، التي تتواجد فيها قوات سعودية.
وقالت الحكومة اليمنية حينها إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".
صوت من المهرة.. هل تلتفت له الحكومة ؟! https://t.co/b8NnolghEV— محمد الشبيري (@MShubiri) July 13, 2020
وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى -وهي من المحافظات الجنوبية- عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان الماضي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.
وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.
وكيل محافظة #المهرة الواقعة شرق #اليمن على حدود #عُمان يحذّر من تكرار سيناريو #سقطرى في المحافظة. https://t.co/NgZqy9f10m— مأرب الورد (@mareb_alward) July 13, 2020
كما القدس فلسطينية ستظل المهرة يمنية
كما تفاعل ناشطون يمنيون تحت وسم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال، وذلك رفضًا للمشاريع السعودية الإماراتية في محافظة المهرة، شرقي اليمن.
وشدد ناشطون يمنيون على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المشروع السعودي الإماراتي في محافظة المهرة.
بعد100عام آيا صوفيا يرجع مسجدا— عبدالرحمن جابر (@abdurahmangaber) July 12, 2020
بعد70عاما القدس فلسطينية تقاوم الاحتلال
بعد30عاما البوسنة تعود لتخريج حفاظ القرآن بعد أن تعرضت لمجازر جماعية من الصليبيين.
عبثا تقنعون الشعب أن يترك المهرة للسعودية
الأمر لا علاقة له ببلطجة السلاح والمال
إنها حتميات تاريخة#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال
وساوى ناشطون بين القدس العربية والمسلمة، وبين المهرة اليمنية وأنها ستبقى يمنية رغم أهداف التحالف السعودي الإماراتي.
هذا وكانت لجنة اعتصام المهرة قد أكدت، في وقت سابق، في بيان لها رفضها لمحاولة إيجاد الفتن والصراعات وقيام جهات بالسعي لتكرار سيناريو الأحداث الذي مرت به جزيرة سقطرى.
في قضية المهرة لِنُذكر الجميع بأن القدس كانت ولا زالت فلسطينية عربية مسلمة، هذا تعريفها ومضمونها في الذاكرة الجمعية لشعوب العالم ودولها المحترمة رغم الوجود الجهنمي للصهيونية فيها— عبدالرحمن جابر (@abdurahmangaber) July 12, 2020
المهرة كذلك يمنية وستبقى ولو نطقت كل خلية فيها لصرخت في وجه الغزاة ولعنتهم#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال
وينظم أهالي محافظة المهرة (شرقي اليمن)، والمتاخمة للحدود الغربية لسلطنة عمان؛ اعتصاما مفتوحا منذ عام 2018 رفضا لوجود القوات السعودية والإماراتية، وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.
والمهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وثانية أكبر المحافظات في البلاد بعد حضرموت.
مخطط السعودية في المهرة قديم وليس وليد اللحظة لكنه سيفشل بإذن الله— الشيخ/عبدالله العكيمي (@Alokaimii) July 12, 2020
حنا اليمنيون نطمح لإستعادة الجزء المفقود من اليمن عسير نجران جيزان
والتي أجرها الإمام للسعودية مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا لخزينة الإمامة ثم أنتهى ذلك ببيعها من قبل عفاش عبر إتفاقية مجحفة #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال
حملات اعلامية للانتقالي تستهدف المهرة بايعاز واشراف وتمويل اماراتي بنشر الشائعات والاكاذيب واستهداف رموز المهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المهرة يوجد فيها إرهابيين ومهربين وحوثيين والصاق تهم كاذبة لتبرير وشرعنة الاحتلال وتواجدهم وتحركاتهم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال— ألصحفي/ انيس منصور (مؤقت ) (@twii_anis) July 12, 2020
خرجت الامارات من الصومال وتعافى الصومال الشقيق— صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) July 12, 2020
خرجت الامارات من جيبوتي وتعافت جيبوتي
خرجت الامارات من باكستان وتعافت نوعا ما باكستان
وفي اليمن لن تنتهي الحرب ولن تستتب الأوضاع الا بقطع يد الامارات في اليمن #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال
قولو لهادي ان المشاريع التنمويه التي وقعها سابقا مع السفير بريمر آل جابر لم تكن تنمويه بل تدميريه للمهره واقتظامها من السياده اليمنيه ابلغو الشرعيه العاهره والحكومه القواده ان السياده انتهكت وانهم ان عادو بعدها سيضربون بالنعال عليهم اللعنه !!#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال— معاذ الشرجبي || صفحة بديلة (@muaathjamal3) July 12, 2020
سقطرى ونصف المهره واجزاء من الجوف وميناء عدن والمخا عقود تأجير طويلة الامد بمقابل السماح للشرعيه ان تعود وتعمل على الارض وايقاف تدهور العمله والسماح للشعب ان يعيش .. إنها عاصفة البعران للسيادة على الاراضي اليمنية وسرقة ثرواتها !!#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال— معاذ الشرجبي || صفحة بديلة (@muaathjamal3) July 12, 2020
الالويه التي في المهرة ماهي دورها في محافظة أمنه كالمهرة،العتاد الكبير الذي بالمهرة يكفي لخوض معركة التحرير شمالاً،هذه القوة كان واجب تذهب للجوف وقانية وصرواح ونهم بدلاً من المهرة المستقرة،نحن دولة ولنا دستورنا ووجود هذه القوات في المهرة يعتبر إحتلال!#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال— عبدالملك حيدر (@abdulmlikhedar) July 12, 2020
منذ سنوات والسعودية تتواجد بقواتها في المهره والذي لم يصلها الحوثي— غازي المحيرسي (@g_Almhairasi) July 13, 2020
تم إنشاء المليشيات وتم تسليحها واليوم تفوم القوات السعوديه بتحريكيها وكما هو معروف الهدف إسقاط المهرة بعد عدن وسقطرى
هذا هو التحالف العربي الذي أطلقته السعوديه وهكذا تدعم الشرعية#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال