الجمعة 11 أكتوبر 2019 18:07
كل نساء الرئيس: كتاب جديد يوثق قصص 43 امرأة تحرش بهن ترمب
يصدر هذا الشهر في الولايات المتحدة كتاب جديد يوثق قصص 43 امرأة يقلن إنهن تعرضن لتحرش جنسي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
التفاصيل
- كتاب "كل نساء الرئيس: دونالد ترمب وصناعة المفترس" يوثق روايات 43 امرأة تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مدى سنوات.
- الكتاب من تأليف باري ليفين ومونيك الفايزي، ويصدر في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- يكشف الكتاب قصص 43 امرأة كنّ ضحية سلوك غير لائق من ترمب "من بينهن 26 حادثة تضمنت اتصالا جنسيا "غير مرغوب" حسب الكتاب.
- لا يوثق الكتاب جميع قصص النساء اللاتي ادعين تعرضهن لتحرش جنسي من ترمب، فهناك 24 امرأة أخرى كنّ قد أعلنّ سابقا أن ترمب ارتكب اعتداء ذا طابع جنسي بحقهن، أو حاول الاقتراب منهن جنسيا بشكل غير مرغوب.
- من بين القصص الواردة في الكتاب قصة كارين جونسون، التي تقول إن ترمب تحرش بها جنسيا خلال حفل رأس السنة 2019 في منتجع وفندق مارالاغو، الذي يملكه ترمب بولاية فلوريدا الأمريكية.
- الحادثة وقعت أوائل هذه الألفية، حيث كانت جونسون تحضر الحفل مع زوجها.
- تقول جونسون إنها كانت متوجهة إلى الحمام عندما فاجأها ترمب الذي كان مختبئا لها وأمسكها بشكل غير لائق وقبّلها.
- تروي جونسون أنها شعرت بالذعر ولم تعرف كيف تتصرف.
- تقول جونسون إنها لم تذهب إلى هذا الفندق مرة أخرى، وإنها روت القصة لمقربين منها قبل ترشح ترمب، لكنها لم تجرؤ على روايتها لزوجها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
كلمات مفتاحية