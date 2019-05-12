كلوب يقدم وعدا لجماهير ليفربول. وصلاح: لا أعرف ماذا أقول

وعد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الأحد، جماهير ناديه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) في الموسم المقبل.

جاءت تصريحات كلوب بعد فشل ليفربول في انتزاع لقب الموسم الحالي لـ"البريميرليغ" ليتوّج به مانشستر سيتي بفارق نقطة عن ليفربول.

وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب "هناك المزيد في المستقبل، سننطلق مرة أخرى، هذه هي التجربة الأولى لهذا الفريق، والجيل الحالي هو أفضل أجيال ليفربول".

وأضاف "لقد خسرنا الموسم الحالي لقب الدوري الإنجليزي، لكنني أعد الجماهير بالتتويج به في الموسم المقبل".

وأوضح كلوب "من الواضح أنه كان علينا أن نعمل بجد والسيتي أيضًا، كان هدفنا خلال الأسبوع هو الحصول على 97 نقطة، وحصلنا عليها، هذا أمر مميز، نريد كتابة تاريخنا الخاص وفعلنا ذلك".

وعن حارسه البرازيلي أليسون الفائز بجائزة القفاز الذهبي، قال كلوب " 21 مباراة محافظًا على نظافة شباكه أمر مثير للإعجاب".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "هؤلاء الفتيان مستعدون لكل شيء ولديهم أقصى درجات احترامي، الكثير من الناس يقولون إن جماهير ليفربول تريد بشدة الفوز بالدوري، لكن دعونا نتفق على أن النادي يعيش أفضل لحظاته منذ وقت طويل".

يورغن كلوب: أعد الجماهير بالتتويج بالدوري في الموسم المقبل (رويترز)

"لا أعرف ماذا أقول"

من جانبه، أعرب المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول عن حلمه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وفي تصريح تليفزيوني، قال صلاح "لا أعرف ماذا أقول، قدمنا كل ما لدينا، خسرنا مباراة واحدة فقط، قدمنا كل شيء، لذا فإنني أشعر بمزيج من الفخر وخيبة الأمل".

وأضاف "أتمنى التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، وأبارك لمانشستر سيتي هذا اللقب".

وعن تقاسمه جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، قال صلاح: " أنا فخور للفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، تقاسم الجائزة مع ماني وأوباميانغ إنجاز جيد، لأن الجميع قدم موسمًا رائعًا".