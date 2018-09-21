الدوري الإنجليزي
الجمعة 21 سبتمبر 2018 17:57

كلوب يشيد بصلاح رغم صيامه عن التهديف

يورغن كلوب مع محمد صلاح
غيتي
أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي بمستوى النجم المصري محمد صلاح بالرغم من تسجيله هدفين فقط في ست مباريات الموسم الحالي.
أهم تصريحات كلوب
  • "على الجانب الدفاعي خلال المباراتين الأخيرتين، كان مستواه مذهلا، رائعا، وهذا أمر مهم للغاية في هذه المباريات تحديدا".
  • "هذ الأمر يدل على أنه جاهز تماما للعمل من أجل الفريق في تلك اللحظات".
  • "إنه أمر طبيعي تماما بالنسبة للمهاجمين أن تأتي عليهم أوقات لا يسجلون أهدافا. لكنه لا يزال يمثل خطرا، إنه في وضع جيد".
  • "تسجيل الأهداف أمر لا يمكنك ضمانه على الدوام، لا أعتقد أن على اللاعبين التفكير بهذه الطريقة، فقط يمكن للمشجعين القيام بهذا".
  • "في الحقيقة هو في حالة جيدة والأهم أنه في حالة بدنية جيدة للغاية وهذا سيساعد".
المصدر
أسوشيتد برس
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محمد صلاح
يورغن كلوب
ليفربول الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا

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