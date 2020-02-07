الدوري الإنجليزي
الجمعة 7 فبراير 2020 21:15

كلوب يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي: ما هو؟

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
رويترز
توج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وهذه هي المرة الخامسة التي ينال فيها كلوب الجائزة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد.

وحصل كلوب على الجائرة أيضا عن شهور: أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وحقق ليفربول خمسة انتصارات في الدوري الممتاز في يناير/ كانون الثاني ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه على الصدارة إلى 22 نقطة.

وسجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى، في أول 25 مباراة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي بعد أن فاز في 24 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

المصدر
الألمانية
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ليفربول الإنجليزي
مدرب الشهر
الدوري الإنجليزي

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