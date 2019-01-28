"كلنا مريم".. انطلاق حملة عالمية لنصرة المرأة المقدسية
- #كلنا_مريم، #WeareallMary حملة عالمية تنطلق بداية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعدة لغات.
- الحملة انطلقت صباح اليوم، في مؤتمر صحفي عقدته جمعية القدس العالمية للثقافة (أوكاد) التركية في إسطنبول، وتستمر الحملة حتى يوم 8 مارس/أذار المقبل والذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.
- أوكاد (الراعي الرئيسي للحملة) تأسست عام 2017 وتعتقد أن السلام العالمي سوف ينطلق من القدس، وأنتجت مواد كثيرة عن وضع المرأة المقدسية، بهدف توعية الناس بالواقع الحقيقي للمقدسيات.
- هدف الحملة هو تسليط الضوء على معاناة النساء في مدينة القدس المحتلة، والمساهمة في دعمهن والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن.
- الحملة شاركت فيها مؤسسات من المجتمع المدني، ومؤسسات سياسية رسمية وشخصيات سياسية، إضافة لمؤسسات عالمية، ويتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية والإعلامية في عدد من الدول.
- أوكاد تعمل مع السفارة التركية في قطر ووزارة الثقافة القطرية على دعم الحملة.
- توسع الحملة الجغرافي أعطاها قوة انتشار كبيرة، واتخاذها لشخصية رمزية هي السيدة مريم يسلط الضوء على معاناة المرأة المُعاصرة.
- "مريم" شخصية رمزية مُستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشدّ أنواع الظلم، وقد وقع الخيار على هذا الاسم تيمنًا بالسيدة مريم التي واجهت ألوانًا شتى من الأذى في نفسها وولدها عيسى، كما يقول القائمون على الحملة.
- المقدسيون يواجهون أشد أنواع المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي، إذ تلقى أكثر من 800 مقدسي خلال الأسابيع الماضية إخطارات بإخلاء مساكنهم لصالح جمعيات استيطانية يهودية.
- حسب الإحصائيات الفلسطينية، فإن قرابة 400 ألف فلسطيني، يقابلهم 220 ألف إسرائيلي، يعيشون في الجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة التي تعيش على وقع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتي زادت وتيرتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس المحتلة عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل" نهاية 2017.
- ندعو أبناء فلسطين في عموم القارة الأوربية إلى المشاركة الواسعة في الحملة العالمية لنصرة المرأة المقدسية تحت شعار "كلنا مريم"، والتي تنطلق باللغات العربية والإنجليزية والتركية.
- الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المقدسيات من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى نصرة المرأة الفلسطينية المقدسية.
- ثقتنا كبيرة بأبناء الشعب الفلسطيني في أوربا بأن يكون لهم دور مميز في نصرة المرأة المقدسية ودعم صمودها في وجه الاحتلال، من خلال المشاركة في التغريد على هاشتاج #كلنا_مريم، ومشاركة المواد الإعلامية التي أنتجتها الحملة والتي تتحدث عن المرأة الفلسطينية في القدس.
- ندعو كافة المؤسسات الفلسطينية في القارة إلى تنظيم الفعاليات التضامنية مع المرأة المقدسية وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهن.
✋ PLEASE PARTICIPATE AND SUPPORT the struggle of #Palestinian #Women in #Jerusalem, Today The 28th of January at 7 pm Jerusalem time, the social media campaign #WeAreAllMary #كلنا_مریم. #EndTheOccupation #EthnicCleansing pic.twitter.com/0wnt90uBNC— Dr. Basem Naim (@basemn63) ٢٨ يناير ٢٠١٩
The occupation targets the striving women of Jerusalem “worshippers”, through banning prayers in al-Aqsa Mosque and the restrictions it imposes at its gates. #WeAreAllMary pic.twitter.com/dW1IZ7gHEh— Shehab News (@ShehabAgencyEn) ٢٧ يناير ٢٠١٩
Women of al-Quds are fighting the brutality of the israeli occupation— Bahaa Shammala (@palbahaa) ٢٥ يناير ٢٠١٩
Let's stand with them
28/01/2019#WeAreAllMary #كلنامريم
RT! pic.twitter.com/UvnymhyqC2
.— هاشتاغ فلسطيني 🇵🇸 Hashtag 🇵🇸 (@HashGroup_Ps0) ٢٧ يناير ٢٠١٩
First of all, Maryam mother of Isa', was born and raised in Palestine. In Islam, it is the example of chastity and purity, she was also very strong in the face of the power and injustice of Israel.
.#WeAreAllMary #قروب_فلسطيني pic.twitter.com/mp5dl4l6wB