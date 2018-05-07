الهند
الاثنين 7 مايو 2018 22:24

كلاب ضالة تقتل 6 أطفال بعد نهشهم

كلاب ضالة
غيتي- أرشيف
قتل عدد كبير من الكلاب الضالة مؤخرا، ستة أطفال بعد نهشهم في شمال الهند، وهو ما أثار الذعر بين القرويين الذين خافوا من التوجه إلى مزارعهم، وأبقوا على أطفالهم في منازلهم.

وقد قتل الضحايا - الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاما - في منطقة سيتابور وحوالها، بولاية أوتار براديش، خلال الأيام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى إصابة طفل (10 أعوام) بجروح خطيرة، في أحدث هجوم، أمس (الأحد).

وقال رئيس شرطة المنطقة، اناند كولكارني، عبر الهاتف اليوم، الاثنين: "إن هذه الكلاب الشرسة التي تجوب في أعداد تتراوح بين سبعة وثمانية كلاب، تستهدف الاطفال. وقد قٌتل 12 طفلا على الاقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما بلغت الهجمات ذروتها الاسبوع الماضي."

وقد وقعت الهجمات في مزارع ومناطق معزولة في سيتابور وحولها، بينما كان الأطفال يقومون برعي ماشيتهم أو يستخدمون مراحيض خارج منازلهم. ولطالما كانت الكلاب الضالة تشكل خطرا في البلدات والمدن بالهند، وقد أبلغت السلطات المدنية عن أعداد كبيرة من الشكاوى حول التعرض لعضات كلاب. 

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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أطفال

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