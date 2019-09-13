الجمعة 13 سبتمبر 2019 16:48
"كشمير خط التماس" وثائقي يعايش حكايات القابضين على الجمر
عرضت الجزيرة الوثائقية، في 11سبتمبر/أيلول، فيلماً وثائقياً، يرصد حياة العائلات في قرية كيران الهندية، الواقعة على الخط الفاصل بين كشمير الهندية والباكستانية.
حدود تفرق العائلات
- الفيلم "كشمير خط التماس" يحكي قصة عائلات قرية كيران التي فرقتها الصراعات السياسية.
- يمتد خط أبيض بالعرض، على جسر صغير، على يمينه دولة نووية، يفوق تعداد سكانها المليار "الهند".
- على يسار الخط دولة أخرى بالمواصفات نفسها لكنها سكانها أقل عددا، هي "باكستان".
- يقف على الجسر جنود تنتمي كل مجموعة منهم إلى أحد جيشين كليهما من أقوى جيوش العالم.
كشمير.. عقدة الصراع
- كانت كشمير عقدة الصراع، بين كل من باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
- في ذلك الوقت أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند، الذي نص على أن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وتضم الهند الولايات ذات الغالبية الهندوسية إليها.
- في كشمير، قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند، متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.
حروب وثورات
- اندلع أول قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية.
- بعد تدخل الأمم المتحدة، والتوصل لاتفاقات بوقف إطلاق النار، دارت حروب وثورات عدة، وعاد التوتر مراراً بين الجانبين.
- كانت الأمم المتحدة قد اقترحت انضمام أجزاء كشمير ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وتنضم بقية الأجزاء ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند.
- لكن ذلك القرار بقي حبراً على ورق، ولم يجد طريقاً للتنفيذ.
- بعد سنوات من ميل الميزان العسكري لصالح الهند، شهد العام 1990 بداية التمرد ضد الحكم الهندي، على أيدي مقاتلين كشميريين.
- قوبل التمرد بأعمال عنف انتقامية، طالت مدنيين من أهالي كشمير.
- بعد سنوات، جرى الإعلان عن اتفاقات عديدة بين البلدين لتسوية كل الملفات العالقة بما فيها قضية كشمير، لكن في يوليو/تموز 1999 عادت الأمور إلى نقطة الصفر.
إلغاء الحكم الذاتي
- يشهد الإقليم، في الوقت الحالي، اضطرابات منذ إلغاء الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي المتشدد للحكم الذاتي لكشمير، في الخامس من أغسطس/آب من العام الجاري.
- تسبب قرار الهند بإطلاق شرارة احتجاجات قام بها السكان، وتأجيج التوتر مع باكستان.
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المصدر
الجزيرة الوثائقية
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