الصراع في اليمن
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 17:44

كرمان:التدخل السعودي باليمن احتلال وسنطردها مثل الإمارات

اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011
اعتبرت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الأربعاء، أن تدخل السعودية والإمارات في اليمن "احتلال".
السعودية تحتل اليمن
  • قالت كرمان، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، إنه "مثلما أجبرنا الاحتلال الإماراتي على الانسحاب من البلاد أو يكاد، سنجبر الاحتلال والوصاية السعودية وسنطردها شر طردة".
  • أضافت: "شعبنا سيستعيد حقوقه التاريخية التي استولت عليها (السعودية) بالبلطجة وصفقات الفساد مع المخلوع علي صالح ونظامه البائد، أرى ذلك رأي العين".
  • تابعت: "من قبل تم التوقيع في السعودية على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (الموقع عليها في الرياض في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2011) لنقل السلطة في اليمن، ولاحقا عملت السعودية كل شيء للانقلاب على الاتفاقية وتعطيلها والتمرد عليها".
  • رأت كرمان أن "بداية الحل (في اليمن) تمر فقط عبر التخلص من وصاية السعودية وهيمنتها وطردها من البلاد شر طردة واستعادة ما استولت عليه من أراض يمنية بالبلطجة وصفقات الفساد".

وفي أغسطس آب/ الماضي، اندلعت معارك عسكرية بين قوات الحكومة الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أفضت إلى سيطرة الأخير على عدن وبعض المحافظات القريبة منها.

ومنذ أكثر من شهر، تستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وقيادة الانتقالي الجنوبي للوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة القائمة في عدن.

وتقود السعودية والإمارات، منذ 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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اليمن
توكل كرمان
السعودية
التحالف السعودي الإماراتي

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