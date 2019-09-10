الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 18:26
كربلاء: عشرات القتلى والجرحى في تدافع بذكرى عاشوراء
لقي ما لا يقل عن 31 شخصا حتفهم وأصيب 100 آخرون، الثلاثاء في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء بجنوب العراق.
31 قتيلا في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء
- من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى وفق ما أوردته وزارة الصحة العراقية في ظل وجود عشرة أشخاص على الأقل في حالة حرجة.
- لم تكشف الوزارة عن كيفية مقتل هؤلاء لكن المسؤول بالضريح أبلغ رويترز بأن التدافع وقع عند مدخله.
إحياء ذكرى مقتل الحسين
- كان مئات الآلاف من الشيعة في العراق قد أحيوا اليوم ذكرى مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وسط إجراءات أمنية مشددة.
- انطلقت مراسم إحياء المناسبة في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء، وخاصة في مدينة كربلاء (118 كلم جنوب بغداد) عند ضريح الإمام الحسين، في تقليد اعتاد العراقيون الشيعة على إحيائه.
- الحكومة العراقية أعلنت، الثلاثاء، عطلة رسمية، ونشرت عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب العزاء.
- أشرف وزيرا الدفاع والداخلية ورئاسة أركان الجيش وجميع القيادات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على تنفيذ خطط التأمين.
- جهزت وزارة النقل آلاف الحافلات الكبيرة والصغيرة والقطارات لتسهيل نقل الزوار إلى مدنهم بعد انتهاء مراسم الزيارة عصر اليوم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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